ЯНАО и ХМАО стили лидерами России по одобрению микрозаймов

ЯНАО и ХМАО заняли второе и третье место по числу одобренных займов в микрофинансовых организациях (МФО). В этих регионах положительное решение дано на более, чем 80% заявок, следует из исследования сервиса онлайн-кредитования «Робот Займер».
«Чаще всего МФО одобряют займы жителям Якутии, ЯНАО и ХМАО… Согласно исследованию, в регионы-лидеры по уровню одобрения заявок на получение займов вошли Якутия (86%), Ямало-Ненецкий автономный округ (85%) и Ханты-Мансийский автономный округ (84%)», — выяснили в ТАСС.
Также Ямал занял первое место по наибольшим средним одобренным суммам. Для ямальцев она составляет 17,3 тысячи рублей. А вот ХМАО оказался на пятом месте — здесь в среднем выдают только 16,3 тысячи рублей.
Также ЯНАО занял первую строчку рейтинга самых высоких зарплат. Сразу за ним разместился ХМАО.
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