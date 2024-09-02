ЯНАО и ХМАО стили лидерами России по одобрению микрозаймов

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ЯНАО абсолютный лидер по одобрению высоких средних сумм микрозаймов
ЯНАО абсолютный лидер по одобрению высоких средних сумм микрозаймов Фото:

ЯНАО и ХМАО заняли второе и третье место по числу одобренных займов в микрофинансовых организациях (МФО). В этих регионах положительное решение дано на более, чем 80% заявок, следует из исследования сервиса онлайн-кредитования «Робот Займер».

«Чаще всего МФО одобряют займы жителям Якутии, ЯНАО и ХМАО… Согласно исследованию, в регионы-лидеры по уровню одобрения заявок на получение займов вошли Якутия (86%), Ямало-Ненецкий автономный округ (85%) и Ханты-Мансийский автономный округ (84%)», — выяснили в ТАСС.

Также Ямал занял первое место по наибольшим средним одобренным суммам. Для ямальцев она составляет 17,3 тысячи рублей. А вот ХМАО оказался на пятом месте — здесь в среднем выдают только 16,3 тысячи рублей.

Также ЯНАО занял первую строчку рейтинга самых высоких зарплат. Сразу за ним разместился ХМАО.

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ЯНАО и ХМАО заняли второе и третье место по числу одобренных займов в микрофинансовых организациях (МФО). В этих регионах положительное решение дано на более, чем 80% заявок, следует из исследования сервиса онлайн-кредитования «Робот Займер». «Чаще всего МФО одобряют займы жителям Якутии, ЯНАО и ХМАО… Согласно исследованию, в регионы-лидеры по уровню одобрения заявок на получение займов вошли Якутия (86%), Ямало-Ненецкий автономный округ (85%) и Ханты-Мансийский автономный округ (84%)», — выяснили в ТАСС. Также Ямал занял первое место по наибольшим средним одобренным суммам. Для ямальцев она составляет 17,3 тысячи рублей. А вот ХМАО оказался на пятом месте — здесь в среднем выдают только 16,3 тысячи рублей. Также ЯНАО занял первую строчку рейтинга самых высоких зарплат. Сразу за ним разместился ХМАО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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