ВСУ провели массированный обстрел по Белгороду и другим российским регионам. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил нанесение ударов по социальным объектам, включая детский сад, что вызвало возгорание и сильное задымление. Минобороны РФ сообщает о значительных успехах ВС РФ на покровском и авдеевском направлениях. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU.
Атаки на российские регионы
Украинские силы вновь обстреляли Белгород, сообщил Вячеслав Гладков. Он подтвердил попадания по социальным объектам, включая детский сад. В городе сильное задымление и возгорание на одном из объектов, предположительно, удар нанесен из РСЗО Vampire.
Гладков также добавил, что произошло возгорание автомобиля, загорелись два дома и четыре автомобиля в поселке Дубовое. МЧС ликвидирует возгорание. Российская ПВО за ночь сбила два украинских беспилотника: один над Белгородской областью, другой над Черным морем, сообщили в Минобороны России.
За сутки ВСУ 10 раз обстреляли Шебекино, ранены трое человек. В селе Шагаровка погиб житель. Также под обстрелами: Мокрая Орловка, Петровка, Байцуры, Тишанка, Новая Таволжанка, Муром, Яковлевский округ. В Майском ранен один человек. На дороге Ясные Зори — Никольское дрон атаковал автомобиль, ранен водитель.
В ДНР, в поселке Старомихайловка ранения получили четыре ребенка. В Никитовском районе Горловки ранены женщина и мужчина.
Курское направление
Наблюдаются бои с наибольшей интенсивностью в Суджанском и Кореневском районах. Сражения продолжаются в окрестностях Комаровки и Ольговки, где ВСУ пытаются прорваться в сторону Кремяного. Также поступали сообщения о действиях украинских группировок, которые безуспешно пытались пробиться между узлами российской обороны в направлении трассы Льгов-Курчатов.
В районе Мартыновки и Большого Солдатского наблюдается переброска подкреплений ВСУ. Группа войск «Север» информирует, что в результате отражения атак на населенные пункты Черкасское, Поречное и на участке Плехово-Борки было уничтожено до 15 украинских солдат. Атаки ВСУ были осуществлены в пешем порядке без использования бронетехники.
Покровское направление
Войска России продолжают успешное наступление. Ведутся ожесточенные бои за Селидово, а также на окраинах Украинска. ВС РФ взяты под контроль населенные пункты Галицыновка и Долиновка, где силы ВСУ намеревались укрепить оборону после отхода из Карловки.
Эти успехи российской армии создают угрозу для Красногоровки с севера, до которой остается 8,5 километров по данному направлению. Бои за этот город продолжаются уже несколько месяцев, и под контролем ВСУ остается лишь небольшая часть северо-западной окраины.
Авдеевское направление
Штурмовые подразделения группировки войск «Центр» продолжают вытеснять противника, сообщило Минобороны РФ. Скоординированными действиями они освобождают населенные пункты Донецкой Народной Республики, уничтожая военную технику ВСУ.
Штурмовики работают малыми группами под контролем беспилотников, зачищая дома и строения. Применение различных гранатометов и ракет позволяет успешно противодействовать прибывающей помощи противника.
Донецкое направление
Разведчики Южной группировки войск за неделю уничтожили двумя FPV-дронами две украинских БМП Bradley, сообщил командир с позывным Алтай. Его подразделение занимается разведкой, наблюдением противника и корректировкой артиллерии.
Разведгруппы регулярно поддерживают штурмовые подразделения, обеспечивая их разведданными и прикрытием флангов. Круглосуточно наблюдают за позициями ВСУ, корректируют артиллерийский и авиационный огонь, подавляют огневые точки и уничтожают технику и живую силу противника.
Южнодонецкое направление
Активизировались атаки ВС РФ в сторону Курахово через Максимильяновку. Ведется зачистка Константиновки, а удары российских войск в районе Угледара, где город берется в полуохват с северо-востока, не ослабевают.
Штурмовики из Бурятии из группировки войск «Восток» захватили опорные пункты ВСУ и взяли в плен несколько украинских солдат. Военные ВС РФ работали при поддержке беспилотников, координирующих действия и наносящих точечные удары. Командир взвода сообщил, что задача была выполнена успешно.
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