Мать пермского туриста, погибшего вместе с женой и друзьями на Камчатке, рассказала о сыне

Пермяк Михаил Репников, погибший при крушении вертолета Ми-8 на камчатке, за пару дней до случившегося вышел на связь с родными и сообщил, что у него все хорошо. Мужчина отправился в турпоездку вместе со своей женой Юлией и друзьями. Об этом URA.RU рассказала мама погибшего Елена Репникова. По ее словам, молодые люди заранее планировали поездку в Камчатский край и тщательно все продумывали, поскольку сами имели отношения к туризму.
«Эту поездку ребята бронировали еще летом. Миша всегда очень осторожно подходил к таким вещам [путешествиям] и ни за что бы не сел в вертолет, если бы ему сказали, что это несет какие-либо риски. Мы с Михаилом переписывались по телефону где-то за два дня до трагедии. Я спросила, как дела у них с Юлей. Он ответил, что все хорошо, был на позитиве. Отправил нам [с его отцом] несколько фотографий с Камчатки», — отметила Елена.
Михаилу Репникову было 34 года. Со школьных лет он увлекался музыкой, путешествиями и тяготел к физике — за исследовательскую работу о Черных дырах получил медаль Галуа. После 9 класса учился в Лицее №2 в Перми, а затем окончил магистратуру в Высшей школе экономики в Москве. Супруга Михаила Юлия, которая также погибла при крушении Ми-8, являлась исполнительным директором сообщества туроператоров «Большая страна и со-основателем проекта „Клуб гидов“.
В авиакатастрофе погибли и близкие друзья Михаила супруги Полина и Арсений Замятин, супруги Александр и Евгения Никулины и Михаил Ширинкин, у которого осталась жена.
«Миша Ширинкин учился с сыном в Лицее №2, они вместе жили в общежитии и с тех пор очень дружили. Михаил родом из Очера, очень позитивный. Часто приезжал к нам в гости. У него осталась жена. С Сашей и Женей Никулиными я познакомилась два года назад на дне рождения сына. Очень улыбчивые ребята. Мишу [сына] и Александра объединяла музыка. Они оба играли на гитарах, сами сочиняли музыку и записывали треки», — рассказала Елена Репникова.
Ми-8Т, на борту которого находились 19 туристов и три члена экипажа, пропал с радаров во время рейса. Спустя сутки были обнаружены обломки воздушного судна. Все, кто находился на его борту, погибли. Сейчас следствием рассматривается несколько версий произошедшего.
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