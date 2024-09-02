«Была дома одна»: новая версия загадочного исчезновения школьницы в Нижнем Тагиле

Школьница, бесследно пропавшая в Нижнем Тагиле, была одна дома

02 сентября 2024 в 17:39 Размер текста - 17 +

Девочку ищут волонтеры и полицейские (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В день пропажи 11-летняя жительница Нижнего Тагила (Свердловская область) Анастасия Якина была дома одна. Она позвонила папе и предупредила, что пошла гулять с подругами. Когда мужчина вернулся домой, дочери не было. Подробности исчезновения ребенка URA.RU рассказали несколько местных жителей. «Ее папа работает на заводе. Он вернулся с ночной смены, а дочери нет дома. Она ему говорила, что пойдет гулять с подружками. А потом потеряла телефон и сама пропала», — сказал первый собеседник агентства. По словам второго, девочку видели вечером 31 августа (день пропажи) возле общежитий в Дзержинском районе. «Она гуляла с подружками», — заключил собеседник. О пропаже Анастасии стало известно 1 сентября. Отец сначала пытался сам найти девочку, но не смог. После этого он обратился за помощью к силовикам. Они вместе с волонтерами ведут поиски. В частности, поиски прошли на кладбище. У спасателей была версия, что Анастасия может быть возле могилы мамы, которая скончалась в прошлом месяце. Рост Якиной — 150 сантиметров, у нее русые волосы ниже плеч. Анастасия была одета в черные кроссовки, темно-синие штаны и розовую куртку. Если вы знаете местоположение девочки, сообщите по номеру 8 (343) 597-68-02 или на линию 02. Анастасия пропала 31 августа Фото: предоставлено МУ МВД «Нижнетагильское» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В день пропажи 11-летняя жительница Нижнего Тагила (Свердловская область) Анастасия Якина была дома одна. Она позвонила папе и предупредила, что пошла гулять с подругами. Когда мужчина вернулся домой, дочери не было. Подробности исчезновения ребенка URA.RU рассказали несколько местных жителей. «Ее папа работает на заводе. Он вернулся с ночной смены, а дочери нет дома. Она ему говорила, что пойдет гулять с подружками. А потом потеряла телефон и сама пропала», — сказал первый собеседник агентства. По словам второго, девочку видели вечером 31 августа (день пропажи) возле общежитий в Дзержинском районе. «Она гуляла с подружками», — заключил собеседник. О пропаже Анастасии стало известно 1 сентября. Отец сначала пытался сам найти девочку, но не смог. После этого он обратился за помощью к силовикам. Они вместе с волонтерами ведут поиски. В частности, поиски прошли на кладбище. У спасателей была версия, что Анастасия может быть возле могилы мамы, которая скончалась в прошлом месяце. Рост Якиной — 150 сантиметров, у нее русые волосы ниже плеч. Анастасия была одета в черные кроссовки, темно-синие штаны и розовую куртку. Если вы знаете местоположение девочки, сообщите по номеру 8 (343) 597-68-02 или на линию 02.