Российский лидер Владимир Путин прибыл в Монголию, сообщили журналисты. Предыдущая его поездка в страну была пять лет назад, в 2019 году.
«Путин прибыл в Монголию с официальным визитом», — передает ТАСС. Глава РФ получил приглашение посетить Монголию в октябре 2023 года от президента страны Ухнаагийн Хурэлсуха в ходе переговоров, которые проходили в Китае.
Отмечается, что во вторник Владимир Путин примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 85-летию победы советско-монгольских войск в битве на Халхин-Голе. В рамках визита также запланированы переговоры между Путиным и Хурэлсухом как в узком, так и в расширенном форматах. Ожидается, что в ходе встречи главы государств обсудят актуальные международные и региональные проблемы, а также перспективы развития российско-монгольских отношений в рамках всеобъемлющего стратегического партнерства. Кроме того, по итогам переговоров предполагается подписание ряда двусторонних документов.
Ранее Путин посетил столицу Республики Тыва — Кызыл. В ходе поездки он побывал в школе №20 имени Героев Отечества, где провел открытый урок на тему «Разговоры о важном». Более подробно о ходе мероприятия — в материале URA.RU. Также российский президент встретился с главой республики Владиславом Ховалыгом и провел совещание, направленное на обсуждение развития Тувы.
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