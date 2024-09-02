Бывшему замглавы Минцифры продлили арест еще на полгода

Бывший заместитель главы Минцифры РФ Максим Паршин останется под стражей еще на полгода по решению Хамовнического суда Москвы. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.
«Удовлетворить ходатайство следствия о продлении срока содержания Паршина под стражей на шесть месяцев», — передает ТАСС постановление суда. Отмечается, что в суде обвиняемый попросил о смягчении ему меры пресечения для ухода за пожилой матерью.
На заседании суда 2 сентября Паршин не признал вины и отверг обвинения в коррупции, передает RT. Отмечается, что экс-министр обвиняется в получении взятки в размере 3,75 миллиона рублей за помощь в выделении гранта Российским фондом развития информационных технологий и предоставление средств господдержки авторам этих проектов.
В июле 2023 года Паршина задержали во время получения взятки от экс-гендиректора ООО «Бюджетные и финансовые технологии» Александра Моносова. Чиновник был отправлен сначала под домашний арест. Позже суд изменил меру пресечения Паршину и отправил его в СИЗО.
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