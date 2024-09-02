Бывшему замглавы Минцифры продлили арест еще на полгода

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Открытие многофункционального центра "Территория бизнеса". Челябинск, паршин максим
Максиму Паршину продлили арест на полгода, заявили в суде Фото:

Бывший заместитель главы Минцифры РФ Максим Паршин останется под стражей еще на полгода по решению Хамовнического суда Москвы. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

«Удовлетворить ходатайство следствия о продлении срока содержания Паршина под стражей на шесть месяцев», — передает ТАСС постановление суда. Отмечается, что в суде обвиняемый попросил о смягчении ему меры пресечения для ухода за пожилой матерью.

На заседании суда 2 сентября Паршин не признал вины и отверг обвинения в коррупции, передает RT. Отмечается, что экс-министр обвиняется в получении взятки в размере 3,75 миллиона рублей за помощь в выделении гранта Российским фондом развития информационных технологий и предоставление средств господдержки авторам этих проектов.

В июле 2023 года Паршина задержали во время получения взятки от экс-гендиректора ООО «Бюджетные и финансовые технологии» Александра Моносова. Чиновник был отправлен сначала под домашний арест. Позже суд изменил меру пресечения Паршину и отправил его в СИЗО.

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Бывший заместитель главы Минцифры РФ Максим Паршин останется под стражей еще на полгода по решению Хамовнического суда Москвы. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. «Удовлетворить ходатайство следствия о продлении срока содержания Паршина под стражей на шесть месяцев», — передает ТАСС постановление суда. Отмечается, что в суде обвиняемый попросил о смягчении ему меры пресечения для ухода за пожилой матерью. На заседании суда 2 сентября Паршин не признал вины и отверг обвинения в коррупции, передает RT. Отмечается, что экс-министр обвиняется в получении взятки в размере 3,75 миллиона рублей за помощь в выделении гранта Российским фондом развития информационных технологий и предоставление средств господдержки авторам этих проектов. В июле 2023 года Паршина задержали во время получения взятки от экс-гендиректора ООО «Бюджетные и финансовые технологии» Александра Моносова. Чиновник был отправлен сначала под домашний арест. Позже суд изменил меру пресечения Паршину и отправил его в СИЗО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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