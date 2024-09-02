Бывшему замглавы Минцифры продлили арест еще на полгода

02 сентября 2024 в 19:33 Размер текста - 17 +

Максиму Паршину продлили арест на полгода, заявили в суде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывший заместитель главы Минцифры РФ Максим Паршин останется под стражей еще на полгода по решению Хамовнического суда Москвы. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. «Удовлетворить ходатайство следствия о продлении срока содержания Паршина под стражей на шесть месяцев», — передает ТАСС постановление суда. Отмечается, что в суде обвиняемый попросил о смягчении ему меры пресечения для ухода за пожилой матерью. На заседании суда 2 сентября Паршин не признал вины и отверг обвинения в коррупции, передает RT. Отмечается, что экс-министр обвиняется в получении взятки в размере 3,75 миллиона рублей за помощь в выделении гранта Российским фондом развития информационных технологий и предоставление средств господдержки авторам этих проектов. В июле 2023 года Паршина задержали во время получения взятки от экс-гендиректора ООО «Бюджетные и финансовые технологии» Александра Моносова. Чиновник был отправлен сначала под домашний арест. Позже суд изменил меру пресечения Паршину и отправил его в СИЗО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший заместитель главы Минцифры РФ Максим Паршин останется под стражей еще на полгода по решению Хамовнического суда Москвы. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. «Удовлетворить ходатайство следствия о продлении срока содержания Паршина под стражей на шесть месяцев», — передает ТАСС постановление суда. Отмечается, что в суде обвиняемый попросил о смягчении ему меры пресечения для ухода за пожилой матерью. На заседании суда 2 сентября Паршин не признал вины и отверг обвинения в коррупции, передает RT. Отмечается, что экс-министр обвиняется в получении взятки в размере 3,75 миллиона рублей за помощь в выделении гранта Российским фондом развития информационных технологий и предоставление средств господдержки авторам этих проектов. В июле 2023 года Паршина задержали во время получения взятки от экс-гендиректора ООО «Бюджетные и финансовые технологии» Александра Моносова. Чиновник был отправлен сначала под домашний арест. Позже суд изменил меру пресечения Паршину и отправил его в СИЗО.