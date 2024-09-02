02 сентября 2024

В Индии рассказали, как похудеть и одновременно укрепить здоровье

Times of India: правильные диета и упражнения помогут со здоровьем и похудением
© Служба новостей «URA.RU»
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Физические нагрузки улучшают состояние сердечно-сосудистой системы
Физические нагрузки улучшают состояние сердечно-сосудистой системы Фото:

Сбалансированное питание в сочетании с регулярными физическими упражнениями значительно увеличивает эффективность процесса похудения. Эксперты из Индии подчеркивают, что правильно подобранная диета и активный образ жизни не только помогают снизит вес, но и положительно влияют на общее состояние здоровья.

«Питательная диета обеспечивает организм необходимыми веществами и контролирует потребление калорий, что помогает создать дефицит калорий, необходимый для сброса килограммов», — пишет газета Times of India. В добавок, включение в рацион нежирных белков, овощей и цельнозерновых продуктов поддерживает метаболизм и минимизирует накопление вредного жира.

По утверждениям издания, физические упражнения увеличивают расход калорий, улучшают состояние сердечно-сосудистой системы и повышают мышечный тонус. Это, в свою очередь, регулирует аппетит и способствует психическому благополучию, что делает соблюдение диетических изменений более управляемым и эффективным.

Ранее URA.RU писало о пяти травяных напитков, которые стоит пить после ужина, чтобы похудеть. Помимо этого врачи выявили неожиданную причину затруднений в похудении.

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Сбалансированное питание в сочетании с регулярными физическими упражнениями значительно увеличивает эффективность процесса похудения. Эксперты из Индии подчеркивают, что правильно подобранная диета и активный образ жизни не только помогают снизит вес, но и положительно влияют на общее состояние здоровья. «Питательная диета обеспечивает организм необходимыми веществами и контролирует потребление калорий, что помогает создать дефицит калорий, необходимый для сброса килограммов», — пишет газета Times of India. В добавок, включение в рацион нежирных белков, овощей и цельнозерновых продуктов поддерживает метаболизм и минимизирует накопление вредного жира. По утверждениям издания, физические упражнения увеличивают расход калорий, улучшают состояние сердечно-сосудистой системы и повышают мышечный тонус. Это, в свою очередь, регулирует аппетит и способствует психическому благополучию, что делает соблюдение диетических изменений более управляемым и эффективным. Ранее URA.RU писало о пяти травяных напитков, которые стоит пить после ужина, чтобы похудеть. Помимо этого врачи выявили неожиданную причину затруднений в похудении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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