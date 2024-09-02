В Индии рассказали, как похудеть и одновременно укрепить здоровье

Сбалансированное питание в сочетании с регулярными физическими упражнениями значительно увеличивает эффективность процесса похудения. Эксперты из Индии подчеркивают, что правильно подобранная диета и активный образ жизни не только помогают снизит вес, но и положительно влияют на общее состояние здоровья.
«Питательная диета обеспечивает организм необходимыми веществами и контролирует потребление калорий, что помогает создать дефицит калорий, необходимый для сброса килограммов», — пишет газета Times of India. В добавок, включение в рацион нежирных белков, овощей и цельнозерновых продуктов поддерживает метаболизм и минимизирует накопление вредного жира.
По утверждениям издания, физические упражнения увеличивают расход калорий, улучшают состояние сердечно-сосудистой системы и повышают мышечный тонус. Это, в свою очередь, регулирует аппетит и способствует психическому благополучию, что делает соблюдение диетических изменений более управляемым и эффективным.
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