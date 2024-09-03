«Послали МУС еще в 13 веке»: Медведев объяснил, почему власти Монголии не арестовали Путина

Медведев высмеял ЕС за обеспокоенность визитом Путина в Монголию
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Сбор гостей на послание президента Федеральному Собранию. Москва, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев иронично высмеял ЕС за обеспокоенность визитом Владимира Путина в Монголию Фото:
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Суд в Гааге выдал ордер на арест Путина

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев иронично отреагировал на обеспокоенность Евросоюза по факту визита российского президента Владимира Путина в Монголию. Он отметил, что Монголия послала ЕС еще в 13 веке. Медведев также уничижительно высказался по факту деятельности Международного уголовного суда (МУС), который еще в прошлом году выдал ордер на арест Путина. Именно на МУС намекали представители ЕС в своих сообщения по поводу визита российского президента.

«Сервильный Евросоюз выразил Монголии „обеспокоенность“ в связи с визитом президента России Владимира Путина. Типа, раз подписали юридически ничтожный статут МУС — выполняйте. Монголы послали МУС и евродегенератов в известном еще с XIII века российско-монгольском направлении», — написал Медведев в своем telegram-канале.

Медведев также угрожающе намекнул, что не завидует тем странам, кто будет исполнять ордер, пытаясь арестовать Путина. Он подчеркнул, что жизнь таких представителей будет стоить «не дороже этой говенной бумажки».

Накануне в ЕС выразили обеспокоенность визитом Путина в Монголию. Представитель европейской внешнеполитической службы Набиля Массрали напомнил, что существует ордер МУС на арест российского лидера. И Монголия является участником Римского статута с 2002 года. В марте 2023 года Международным уголовным судом (МУ) в Гааге был выдан ордер на арест президента РФ. В настоящий момент Путина почетно встретили в Монголии.

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев иронично отреагировал на обеспокоенность Евросоюза по факту визита российского президента Владимира Путина в Монголию. Он отметил, что Монголия послала ЕС еще в 13 веке. Медведев также уничижительно высказался по факту деятельности Международного уголовного суда (МУС), который еще в прошлом году выдал ордер на арест Путина. Именно на МУС намекали представители ЕС в своих сообщения по поводу визита российского президента. «Сервильный Евросоюз выразил Монголии „обеспокоенность“ в связи с визитом президента России Владимира Путина. Типа, раз подписали юридически ничтожный статут МУС — выполняйте. Монголы послали МУС и евродегенератов в известном еще с XIII века российско-монгольском направлении», — написал Медведев в своем telegram-канале. Медведев также угрожающе намекнул, что не завидует тем странам, кто будет исполнять ордер, пытаясь арестовать Путина. Он подчеркнул, что жизнь таких представителей будет стоить «не дороже этой говенной бумажки». Накануне в ЕС выразили обеспокоенность визитом Путина в Монголию. Представитель европейской внешнеполитической службы Набиля Массрали напомнил, что существует ордер МУС на арест российского лидера. И Монголия является участником Римского статута с 2002 года. В марте 2023 года Международным уголовным судом (МУ) в Гааге был выдан ордер на арест президента РФ. В настоящий момент Путина почетно встретили в Монголии.
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