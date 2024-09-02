В ЕС обеспокоены визитом Путина в Монголию

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Монголию, в Евросоюзе обеспокоены этой ситуацией из-за выдачи ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест российского лидера. Об этом сообщила официальный представитель европейской внешнеполитической службы Набиля Массрали.
«Мы видели сообщения о предстоящем визите Путина в Монголию. Монголия, как и другие страны, имеет право развивать свои международные связи в соответствии со своими интересами. Тем не менее существует ордер на арест Владимира Путина», — заявила Массрали на брифинге. Ее слова передает РИА Новости.
Набиля Массрали напомнила, что Монголия является сторонником Римского статута МУС с 2002 года и несет определенные юридические обязательства. Она добавила, что Брюссель также выразил свою позицию относительно ордера на арест Путина и передал свои переживания монгольской стороне. При этом внешнеполитическая служба ЕС подчеркнула важность соблюдения международных юридических обязательств странами-участницами Римского статута.
Российский президент прибыл с официальным визитом в Монголию, это первый визит главы Российской Федерации в эту страну с 2019 года. Он получил приглашение посетить страну от президента страны Ухнаагийн Хурэлсуха в октябре 2023 года во время переговоров в КНР.
При этом Монголия станет первой страной, которая признает юрисдикцию МУС и примет Путина после выдачи ордера на его арест в марте 2023 года. Как подписант Римского статута, Монголия обязана выполнять положения документа, регламентирующего деятельность МУС, включая ордер на арест. Украина и другие страны-участницы Международного уголовного суда настаивают на выполнении этих обязательств. Однако Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Монголия не будет задерживать Путина.
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