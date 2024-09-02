В ЕС обеспокоены визитом Путина в Монголию

Евросоюз довел до Монголии свое мнение по визиту Путина и ордену МУС

02 сентября 2024 в 20:09 Размер текста - 17 +

В ЕС обеспокоены визитом Путина в Монголию, потому что страна признает юрисдикцию МУС, который выдал ордер на арест главы РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин прибыл в Монголию, в Евросоюзе обеспокоены этой ситуацией из-за выдачи ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест российского лидера. Об этом сообщила официальный представитель европейской внешнеполитической службы Набиля Массрали. Новость по теме Украина требует ареста Путина во время его грядущего визита в Монголию: что происходит «Мы видели сообщения о предстоящем визите Путина в Монголию. Монголия, как и другие страны, имеет право развивать свои международные связи в соответствии со своими интересами. Тем не менее существует ордер на арест Владимира Путина», — заявила Массрали на брифинге. Ее слова передает РИА Новости. Набиля Массрали напомнила, что Монголия является сторонником Римского статута МУС с 2002 года и несет определенные юридические обязательства. Она добавила, что Брюссель также выразил свою позицию относительно ордера на арест Путина и передал свои переживания монгольской стороне. При этом внешнеполитическая служба ЕС подчеркнула важность соблюдения международных юридических обязательств странами-участницами Римского статута. Российский президент прибыл с официальным визитом в Монголию, это первый визит главы Российской Федерации в эту страну с 2019 года. Он получил приглашение посетить страну от президента страны Ухнаагийн Хурэлсуха в октябре 2023 года во время переговоров в КНР. При этом Монголия станет первой страной, которая признает юрисдикцию МУС и примет Путина после выдачи ордера на его арест в марте 2023 года. Как подписант Римского статута, Монголия обязана выполнять положения документа, регламентирующего деятельность МУС, включая ордер на арест. Украина и другие страны-участницы Международного уголовного суда настаивают на выполнении этих обязательств. Однако Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Монголия не будет задерживать Путина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Монголию, в Евросоюзе обеспокоены этой ситуацией из-за выдачи ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест российского лидера. Об этом сообщила официальный представитель европейской внешнеполитической службы Набиля Массрали. «Мы видели сообщения о предстоящем визите Путина в Монголию. Монголия, как и другие страны, имеет право развивать свои международные связи в соответствии со своими интересами. Тем не менее существует ордер на арест Владимира Путина», — заявила Массрали на брифинге. Ее слова передает РИА Новости. Набиля Массрали напомнила, что Монголия является сторонником Римского статута МУС с 2002 года и несет определенные юридические обязательства. Она добавила, что Брюссель также выразил свою позицию относительно ордера на арест Путина и передал свои переживания монгольской стороне. При этом внешнеполитическая служба ЕС подчеркнула важность соблюдения международных юридических обязательств странами-участницами Римского статута. Российский президент прибыл с официальным визитом в Монголию, это первый визит главы Российской Федерации в эту страну с 2019 года. Он получил приглашение посетить страну от президента страны Ухнаагийн Хурэлсуха в октябре 2023 года во время переговоров в КНР. При этом Монголия станет первой страной, которая признает юрисдикцию МУС и примет Путина после выдачи ордера на его арест в марте 2023 года. Как подписант Римского статута, Монголия обязана выполнять положения документа, регламентирующего деятельность МУС, включая ордер на арест. Украина и другие страны-участницы Международного уголовного суда настаивают на выполнении этих обязательств. Однако Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Монголия не будет задерживать Путина.