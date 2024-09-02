02 сентября 2024

В Тюмени начали распродавать билеты в Сочи

В Тюмени цена на авиабилеты в Сочи опустилась в три раза
© Служба новостей «URA.RU»
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Дешевые билеты начали продавать на конец сентября
Дешевые билеты начали продавать на конец сентября Фото:

Из Тюмени начали продавать дешевые билеты в Сочи. Стоимость в одну сторону на конец сентября составляет чуть больше четырех тысяч рублей. Такие данные указаны на онлайн-сервисах продажи билетов.

«Рейс Тюмень — Сочи. Вылет: 26 сентября. Стоимость билета: 4 221 рубль в одну сторону на одного пассажира без багажа», — указано на сайте бронирования и покупки билетов.

При этом в начале июля самый дешевый билет стоил 12 643 рубля. Поездка рассчитана в одну сторону также без учета багажа.

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Из Тюмени начали продавать дешевые билеты в Сочи. Стоимость в одну сторону на конец сентября составляет чуть больше четырех тысяч рублей. Такие данные указаны на онлайн-сервисах продажи билетов. «Рейс Тюмень — Сочи. Вылет: 26 сентября. Стоимость билета: 4 221 рубль в одну сторону на одного пассажира без багажа», — указано на сайте бронирования и покупки билетов. При этом в начале июля самый дешевый билет стоил 12 643 рубля. Поездка рассчитана в одну сторону также без учета багажа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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