Суд сократил для генерала Попова сроки ознакомления с материалами дела

20 августа 2024 в 18:14 Размер текста - 17 +

До 3 сентября генерал-майору Ивану Попову и его адвокату необходимо ознакомиться с материалами уголовного дела Фото: Алексей Колчин © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России Для бывшего командующего 58-й общевойсковой армией генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве, сократили срок ознакомления с материалами уголовного дела до 3 сентября. Об этом сообщили в 235-м гарнизонном военном суде. «235-й гарнизонный военный суд ограничил обвиняемому в мошенничестве бывшему командующему 58-й общевойсковой армией генерал-майору Ивану Попову и его адвокату срок ознакомления с материалами уголовного дела по 3 сентября», — рассказали «Интерфаксу» в суде. После материалы дела будут направлены в военную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд. Новость по теме Арестованного генерала Попова перевели под домашний арест: биография военного Иван Попов был задержан в мае 2024 года, а позже переведен под домашний арест. Ему предъявлены обвинения в особо крупном мошенничестве и служебном подлоге, связанные с хищением металлопроката на сумму около 100 млн рублей, предназначенного для оборонительных сооружений. Попов свою вину не признает, а его защита заявила о желании офицера вернуться в зону специальной военной операции. В деле также фигурирует бизнесмен Сергей Моисеев, а по отношению к погибшему генерал-лейтенанту Олегу Цокову дело было прекращено. Ранее в рамках уголовного дела против бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова была проведена графологическая экспертиза. По словам адвоката Сергея Буйновского, она показала, что подписи в документах принадлежат не Попову. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Для бывшего командующего 58-й общевойсковой армией генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве, сократили срок ознакомления с материалами уголовного дела до 3 сентября. Об этом сообщили в 235-м гарнизонном военном суде. «235-й гарнизонный военный суд ограничил обвиняемому в мошенничестве бывшему командующему 58-й общевойсковой армией генерал-майору Ивану Попову и его адвокату срок ознакомления с материалами уголовного дела по 3 сентября», — рассказали «Интерфаксу» в суде. После материалы дела будут направлены в военную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд. Иван Попов был задержан в мае 2024 года, а позже переведен под домашний арест. Ему предъявлены обвинения в особо крупном мошенничестве и служебном подлоге, связанные с хищением металлопроката на сумму около 100 млн рублей, предназначенного для оборонительных сооружений. Попов свою вину не признает, а его защита заявила о желании офицера вернуться в зону специальной военной операции. В деле также фигурирует бизнесмен Сергей Моисеев, а по отношению к погибшему генерал-лейтенанту Олегу Цокову дело было прекращено. Ранее в рамках уголовного дела против бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова была проведена графологическая экспертиза. По словам адвоката Сергея Буйновского, она показала, что подписи в документах принадлежат не Попову.