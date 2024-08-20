Суд сократил для генерала Попова сроки ознакомления с материалами дела

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Суд по Карапетяну г. Екатеринбург, документы, адвокат, ручка в руке
До 3 сентября генерал-майору Ивану Попову и его адвокату необходимо ознакомиться с материалами уголовного дела Фото:
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Уголовные дела в Минобороны России

Для бывшего командующего 58-й общевойсковой армией генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве, сократили срок ознакомления с материалами уголовного дела до 3 сентября. Об этом сообщили в 235-м гарнизонном военном суде.

«235-й гарнизонный военный суд ограничил обвиняемому в мошенничестве бывшему командующему 58-й общевойсковой армией генерал-майору Ивану Попову и его адвокату срок ознакомления с материалами уголовного дела по 3 сентября», — рассказали «Интерфаксу» в суде. После материалы дела будут направлены в военную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

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Иван Попов был задержан в мае 2024 года, а позже переведен под домашний арест. Ему предъявлены обвинения в особо крупном мошенничестве и служебном подлоге, связанные с хищением металлопроката на сумму около 100 млн рублей, предназначенного для оборонительных сооружений. Попов свою вину не признает, а его защита заявила о желании офицера вернуться в зону специальной военной операции. В деле также фигурирует бизнесмен Сергей Моисеев, а по отношению к погибшему генерал-лейтенанту Олегу Цокову дело было прекращено.

Ранее в рамках уголовного дела против бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова была проведена графологическая экспертиза. По словам адвоката Сергея Буйновского, она показала, что подписи в документах принадлежат не Попову.

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Для бывшего командующего 58-й общевойсковой армией генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве, сократили срок ознакомления с материалами уголовного дела до 3 сентября. Об этом сообщили в 235-м гарнизонном военном суде. «235-й гарнизонный военный суд ограничил обвиняемому в мошенничестве бывшему командующему 58-й общевойсковой армией генерал-майору Ивану Попову и его адвокату срок ознакомления с материалами уголовного дела по 3 сентября», — рассказали «Интерфаксу» в суде. После материалы дела будут направлены в военную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд. Иван Попов был задержан в мае 2024 года, а позже переведен под домашний арест. Ему предъявлены обвинения в особо крупном мошенничестве и служебном подлоге, связанные с хищением металлопроката на сумму около 100 млн рублей, предназначенного для оборонительных сооружений. Попов свою вину не признает, а его защита заявила о желании офицера вернуться в зону специальной военной операции. В деле также фигурирует бизнесмен Сергей Моисеев, а по отношению к погибшему генерал-лейтенанту Олегу Цокову дело было прекращено. Ранее в рамках уголовного дела против бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова была проведена графологическая экспертиза. По словам адвоката Сергея Буйновского, она показала, что подписи в документах принадлежат не Попову.
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