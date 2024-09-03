Визит Путина в Монголию официально завершен

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Монголия
Владимир Путин завершил свой визит в Монголию, сообщили в Кремле Фото:

Официальная поездка президента РФ Владимира Путина в Монголию завершилась. Об этом сообщил telegram-канал Кремля.

«Официальный визит Президента России в Монголию завершен», — говорится в сообщении. Отмечается, что глава РФ получил приглашение от президента Монголии посетить страну в октябре 2023 года в ходе переговоров, которые проходили в Китае.

Владимир Путин прибыл в Монголию 2 сентября, спустя пять лет с последнего визита. Его торжественно встретили в Улан-Баторе по случаю 85-летия победы на Халхин-Голе. В церемонии приняли участие 20 всадников из числа Вооруженных сил Монголии, а также почетный караул монгольских батыров. Путин также посетил филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, где пообщался с учениками 11-го класса и послушал песни местных школьниц.

В рамках визита российский лидер также предложил президенту Монголии Ухнаагийн Хурэлсух посетить Россию и принять участие в саммите БРИКС. Они также обсудили актуальные международные и региональные проблемы, в том числе перспективы развития российско-монгольских отношений в рамках всеобъемлющего стратегического партнерства. Кроме того, по итогам переговоров главы государств подписали ряд двусторонних документов.

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Официальная поездка президента РФ Владимира Путина в Монголию завершилась. Об этом сообщил telegram-канал Кремля. «Официальный визит Президента России в Монголию завершен», — говорится в сообщении. Отмечается, что глава РФ получил приглашение от президента Монголии посетить страну в октябре 2023 года в ходе переговоров, которые проходили в Китае. Владимир Путин прибыл в Монголию 2 сентября, спустя пять лет с последнего визита. Его торжественно встретили в Улан-Баторе по случаю 85-летия победы на Халхин-Голе. В церемонии приняли участие 20 всадников из числа Вооруженных сил Монголии, а также почетный караул монгольских батыров. Путин также посетил филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, где пообщался с учениками 11-го класса и послушал песни местных школьниц. В рамках визита российский лидер также предложил президенту Монголии Ухнаагийн Хурэлсух посетить Россию и принять участие в саммите БРИКС. Они также обсудили актуальные международные и региональные проблемы, в том числе перспективы развития российско-монгольских отношений в рамках всеобъемлющего стратегического партнерства. Кроме того, по итогам переговоров главы государств подписали ряд двусторонних документов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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