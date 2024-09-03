Визит Путина в Монголию официально завершен

03 сентября 2024 в 20:22 Размер текста - 17 +

Владимир Путин завершил свой визит в Монголию, сообщили в Кремле Фото: Даниил Глухов © URA.RU Официальная поездка президента РФ Владимира Путина в Монголию завершилась. Об этом сообщил telegram-канал Кремля. «Официальный визит Президента России в Монголию завершен», — говорится в сообщении. Отмечается, что глава РФ получил приглашение от президента Монголии посетить страну в октябре 2023 года в ходе переговоров, которые проходили в Китае. Владимир Путин прибыл в Монголию 2 сентября, спустя пять лет с последнего визита. Его торжественно встретили в Улан-Баторе по случаю 85-летия победы на Халхин-Голе. В церемонии приняли участие 20 всадников из числа Вооруженных сил Монголии, а также почетный караул монгольских батыров. Путин также посетил филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, где пообщался с учениками 11-го класса и послушал песни местных школьниц. В рамках визита российский лидер также предложил президенту Монголии Ухнаагийн Хурэлсух посетить Россию и принять участие в саммите БРИКС. Они также обсудили актуальные международные и региональные проблемы, в том числе перспективы развития российско-монгольских отношений в рамках всеобъемлющего стратегического партнерства. Кроме того, по итогам переговоров главы государств подписали ряд двусторонних документов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Официальная поездка президента РФ Владимира Путина в Монголию завершилась. Об этом сообщил telegram-канал Кремля. «Официальный визит Президента России в Монголию завершен», — говорится в сообщении. Отмечается, что глава РФ получил приглашение от президента Монголии посетить страну в октябре 2023 года в ходе переговоров, которые проходили в Китае. Владимир Путин прибыл в Монголию 2 сентября, спустя пять лет с последнего визита. Его торжественно встретили в Улан-Баторе по случаю 85-летия победы на Халхин-Голе. В церемонии приняли участие 20 всадников из числа Вооруженных сил Монголии, а также почетный караул монгольских батыров. Путин также посетил филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, где пообщался с учениками 11-го класса и послушал песни местных школьниц. В рамках визита российский лидер также предложил президенту Монголии Ухнаагийн Хурэлсух посетить Россию и принять участие в саммите БРИКС. Они также обсудили актуальные международные и региональные проблемы, в том числе перспективы развития российско-монгольских отношений в рамках всеобъемлющего стратегического партнерства. Кроме того, по итогам переговоров главы государств подписали ряд двусторонних документов.