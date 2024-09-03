Разработал около 200 подводных лодок, среди которых «Курск»: что сделал для России Игорь Спасский

Конструктор подводных лодок Игорь Спасский скончался на 98-м году жизни

03 сентября 2024 в 22:34 Размер текста - 17 +

Игорю Спасскому было 98 лет Фото: Метцель Михаил/ITAR-TASS На 98-м году жизни скончался легендарный конструктор подводных лодок и экс-глава ЦКБ морской техники «Рубин» Игорь Спасский. Под его руководством было построено порядка 200 субмарин. В связи с кончиной конструктора президент РФ Владимир Путин выразил свои соболезнования. Он отметил, что Спасский достоин самого искреннего признания. Биография и разработки Спасского — в материале URA.RU. Биография Спасского Игорь Спасский родился 2 августа 1926 года в городе Богородске (ныне Ногинск, Московская область). В 1941 году он поступил в 1-ю московскую спецшколу ВМФ СССР, а затем продолжил обучение в Бакинском Военно-морском подготовительном училище. В 1949 году Спасский окончил паросиловой факультет Высшего военно-морского инженерного училища имени Ф. Э. Дзержинского и получил диплом инженера-механика. Спасский стал доктором технических наук в 1978 году и в 1987 году был избран действительным членом Академии наук СССР, а после распада СССР — академиком Российской академии наук (РАН). После окончания училища в 1949 году начал службу на ВМФ СССР, участвовал в достройке легкого артиллерийского крейсера «Фрунзе». В 1950 году был откомандирован в судостроительную промышленность, но оставлен в кадрах ВМФ. В 1953 году перешел в ЦКБ-18, где прошел путь от инженера-конструктора до главного инженера. В 1974 году Игорь Спасский стал генеральным конструктором КБ «Рубин». Академик Игорь Спасский (в центре) среди сотрудников в 1989 году Фото: Блохин Максим/ITAR-TASS В 2000-х и 2010-х годах легендарный конструктор работал в различных должностях во ФГУП «ЦКБ МТ «Рубин»: был главой организации, членом совета директоров и занимался коммерческим развитием принадлежавшей ФГУП недвижимости. Также он являлся членом совета директоров Международного банка Санкт-Петербурга до лишения банка лицензии в 2018 году. Спасский был членом многих научных советов и комиссий, связанных с развитием судостроения и оборонно-промышленного комплекса России, и входил в экспертные группы при правительстве РФ и Санкт-Петербурга. Избирался депутатом различных уровней и преподавал в кораблестроительном институте. Спасский смотрит на макет прогулочной подводной лодки «Нептун» Фото: Максим Блохин/Фотохроника ТАСС/ Разработки Спасского Под руководством Игоря Спасского было построено более 200 атомных и дизель-электрических подводных лодок. Среди них — стратегические атомные подводные крейсеры проектов «Кальмар», «Акула» и «Дельфин», ракетные крейсеры проектов «Гранит» и «Антей». Дизель-электрические подводные лодки проектов «Палтус», 636 и 636М также были созданы при его участии. Всего по его проектам было построено 187 субмарин, из которых 91 — дизель-электрическая, 96 — атомные. После распада СССР Игорь Спасский принимал участие в международном проекте «Морской старт», направленном на создание плавучего космодрома. Помощник президента РФ Сергей Ястржембский (справа) и Игорь Спасский (слева) во время подъема атомной подлодки «Курск» Фото: Виктор Соломин (ИТАР-ТАСС) Российский конструктор также руководил подъемом атомного подводного крейсера «Курск» после аварии (она произошла в 2000 году) и участвовал в проектировании платформ для освоения нефтегазовых месторождений, включая первую российскую ледостойкую платформу «Приразломная». Спасский работал над созданием новых подводных лодок в СКБ-143 и участвовал в создании опытной субмарины с парогазовой турбинной установкой. Игорь Спасский активно занимался сохранением культурного наследия Санкт-Петербурга. Среди его достижений: воссоздание музей-квартиры Пушкина и Литературного кафе Вольфа и Беранже. Награды В 2018 году Спасский получил звание Героя России. До этого он был отмечен званием Героя Социалистического Труда (1978), награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, «За заслуги перед Отечеством» II степени и Почета. В 2011 году легендарный конструктор стал лауреатом премии Людвига Нобеля в Москве. Владимир Путин и Игорь Спасский во время торжественной церемонии вручения Государственной премии за 2006 год в области литературы и искусства, науки и технологий Фото: Климентьев Михаил/ITAR-TASS Спасский является лауреатом Ленинской и Государственной премий СССР, а также Государственной премии РФ. Он — автор более 100 научных работ и нескольких книг, включая «Пять красок времени» и «Курск. После 12 августа 2000 года». Кроме того, Игорь Спасский — Почетный гражданин Санкт-Петербурга. В 2004 году его имя было присвоено малой планете 11268. Спасский (справа) и ученый и телеведущий Сергей Капица (слева) на церемонии награждения Российской премией Людвига Нобеля в Москве в 2011 году Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На 98-м году жизни скончался легендарный конструктор подводных лодок и экс-глава ЦКБ морской техники «Рубин» Игорь Спасский. Под его руководством было построено порядка 200 субмарин. В связи с кончиной конструктора президент РФ Владимир Путин выразил свои соболезнования. Он отметил, что Спасский достоин самого искреннего признания. Биография и разработки Спасского — в материале URA.RU. Игорь Спасский родился 2 августа 1926 года в городе Богородске (ныне Ногинск, Московская область). В 1941 году он поступил в 1-ю московскую спецшколу ВМФ СССР, а затем продолжил обучение в Бакинском Военно-морском подготовительном училище. В 1949 году Спасский окончил паросиловой факультет Высшего военно-морского инженерного училища имени Ф. Э. Дзержинского и получил диплом инженера-механика. Спасский стал доктором технических наук в 1978 году и в 1987 году был избран действительным членом Академии наук СССР, а после распада СССР — академиком Российской академии наук (РАН). После окончания училища в 1949 году начал службу на ВМФ СССР, участвовал в достройке легкого артиллерийского крейсера «Фрунзе». В 1950 году был откомандирован в судостроительную промышленность, но оставлен в кадрах ВМФ. В 1953 году перешел в ЦКБ-18, где прошел путь от инженера-конструктора до главного инженера. В 1974 году Игорь Спасский стал генеральным конструктором КБ «Рубин». В 2000-х и 2010-х годах легендарный конструктор работал в различных должностях во ФГУП «ЦКБ МТ «Рубин»: был главой организации, членом совета директоров и занимался коммерческим развитием принадлежавшей ФГУП недвижимости. Также он являлся членом совета директоров Международного банка Санкт-Петербурга до лишения банка лицензии в 2018 году. Спасский был членом многих научных советов и комиссий, связанных с развитием судостроения и оборонно-промышленного комплекса России, и входил в экспертные группы при правительстве РФ и Санкт-Петербурга. Избирался депутатом различных уровней и преподавал в кораблестроительном институте. Под руководством Игоря Спасского было построено более 200 атомных и дизель-электрических подводных лодок. Среди них — стратегические атомные подводные крейсеры проектов «Кальмар», «Акула» и «Дельфин», ракетные крейсеры проектов «Гранит» и «Антей». Дизель-электрические подводные лодки проектов «Палтус», 636 и 636М также были созданы при его участии. Всего по его проектам было построено 187 субмарин, из которых 91 — дизель-электрическая, 96 — атомные. После распада СССР Игорь Спасский принимал участие в международном проекте «Морской старт», направленном на создание плавучего космодрома. Российский конструктор также руководил подъемом атомного подводного крейсера «Курск» после аварии (она произошла в 2000 году) и участвовал в проектировании платформ для освоения нефтегазовых месторождений, включая первую российскую ледостойкую платформу «Приразломная». Спасский работал над созданием новых подводных лодок в СКБ-143 и участвовал в создании опытной субмарины с парогазовой турбинной установкой. Игорь Спасский активно занимался сохранением культурного наследия Санкт-Петербурга. Среди его достижений: воссоздание музей-квартиры Пушкина и Литературного кафе Вольфа и Беранже. В 2018 году Спасский получил звание Героя России. До этого он был отмечен званием Героя Социалистического Труда (1978), награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, «За заслуги перед Отечеством» II степени и Почета. В 2011 году легендарный конструктор стал лауреатом премии Людвига Нобеля в Москве. Спасский является лауреатом Ленинской и Государственной премий СССР, а также Государственной премии РФ. Он — автор более 100 научных работ и нескольких книг, включая «Пять красок времени» и «Курск. После 12 августа 2000 года». Кроме того, Игорь Спасский — Почетный гражданин Санкт-Петербурга. В 2004 году его имя было присвоено малой планете 11268.