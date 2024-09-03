Путин выразил соболезнования родным и близким в связи с кончиной Спасского

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Владимир Путин отметил, что Игорь Спасский сделал многое для развития военной сферы в России Фото:

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной легендарного конструктора подводных лодок Игоря Спасского. Его обращение опубликовано на сайте Кремля.

«Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с кончиной Спасского. Игорь Дмитриевич Спасский был выдающимся ученым, истинным патриотом и подвижником», — говорится в тексте обращения. Путин отметил, что Спасский сделал многое для развития военной сферы. По его словам, конструктор достоит самого искреннего признания.

Игорь Спасский умер на 99-м году жизни. Губернатор Санкт-Петербург сообщил, что смерть Спасского — это большая утрата для страны. Достижения конструктора навсегда вписаны в историю России и ее военно-морской мощи, уточнил губернатор.

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Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной легендарного конструктора подводных лодок Игоря Спасского. Его обращение опубликовано на сайте Кремля. «Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с кончиной Спасского. Игорь Дмитриевич Спасский был выдающимся ученым, истинным патриотом и подвижником», — говорится в тексте обращения. Путин отметил, что Спасский сделал многое для развития военной сферы. По его словам, конструктор достоит самого искреннего признания. Игорь Спасский умер на 99-м году жизни. Губернатор Санкт-Петербург сообщил, что смерть Спасского — это большая утрата для страны. Достижения конструктора навсегда вписаны в историю России и ее военно-морской мощи, уточнил губернатор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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