Путин выразил соболезнования родным и близким в связи с кончиной Спасского

03 сентября 2024 в 20:25 Размер текста - 17 +

Владимир Путин отметил, что Игорь Спасский сделал многое для развития военной сферы в России Фото: ИТАР-ТАСС/ Вадим Жернов Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной легендарного конструктора подводных лодок Игоря Спасского. Его обращение опубликовано на сайте Кремля. «Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с кончиной Спасского. Игорь Дмитриевич Спасский был выдающимся ученым, истинным патриотом и подвижником», — говорится в тексте обращения. Путин отметил, что Спасский сделал многое для развития военной сферы. По его словам, конструктор достоит самого искреннего признания. Игорь Спасский умер на 99-м году жизни. Губернатор Санкт-Петербург сообщил, что смерть Спасского — это большая утрата для страны. Достижения конструктора навсегда вписаны в историю России и ее военно-морской мощи, уточнил губернатор. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной легендарного конструктора подводных лодок Игоря Спасского. Его обращение опубликовано на сайте Кремля. «Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с кончиной Спасского. Игорь Дмитриевич Спасский был выдающимся ученым, истинным патриотом и подвижником», — говорится в тексте обращения. Путин отметил, что Спасский сделал многое для развития военной сферы. По его словам, конструктор достоит самого искреннего признания. Игорь Спасский умер на 99-м году жизни. Губернатор Санкт-Петербург сообщил, что смерть Спасского — это большая утрата для страны. Достижения конструктора навсегда вписаны в историю России и ее военно-морской мощи, уточнил губернатор.