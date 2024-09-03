«Большая утрата»: скончался легендарный конструктор подводных лодок Игорь Спасский

Скончался конструктор подводных лодок Игорь Спасский

03 сентября 2024 в 16:04 Размер текста - 17 +

Игорь Спасский, конструктор подводных лодок, ушел из жизни, сообщил Беглов Фото: Дмитрий Гусарин/ (ИТАР-ТАСС) Скончался легендарный конструктор подводных лодок и экс-глава ЦКБ морской техники «Рубин» Игорь Спасский. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. «Наша страна понесла большую утрату. Ушел из жизни Игорь Дмитриевич Спасский. Человек, чьи достижения навсегда вписаны в историю России и ее военно-морской мощи», — заявил Александр Беглов. Его слова приводит telegram-канал правительства Санкт-Петербурга. Беглов отметил, что Игорь Спасский был почетным гражданином города. За время своей работы он основал конструкторское бюро, а затем сделал его лучшим в стране. В конце сообщения Беглов выразил соболезнования родным и близким Спасского. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Скончался легендарный конструктор подводных лодок и экс-глава ЦКБ морской техники «Рубин» Игорь Спасский. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. «Наша страна понесла большую утрату. Ушел из жизни Игорь Дмитриевич Спасский. Человек, чьи достижения навсегда вписаны в историю России и ее военно-морской мощи», — заявил Александр Беглов. Его слова приводит telegram-канал правительства Санкт-Петербурга. Беглов отметил, что Игорь Спасский был почетным гражданином города. За время своей работы он основал конструкторское бюро, а затем сделал его лучшим в стране. В конце сообщения Беглов выразил соболезнования родным и близким Спасского.