«Большая утрата»: скончался легендарный конструктор подводных лодок Игорь Спасский

Скончался легендарный конструктор подводных лодок и экс-глава ЦКБ морской техники «Рубин» Игорь Спасский. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
«Наша страна понесла большую утрату. Ушел из жизни Игорь Дмитриевич Спасский. Человек, чьи достижения навсегда вписаны в историю России и ее военно-морской мощи», — заявил Александр Беглов. Его слова приводит
Беглов отметил, что Игорь Спасский был почетным гражданином города. За время своей работы он основал конструкторское бюро, а затем сделал его лучшим в стране. В конце сообщения Беглов выразил соболезнования родным и близким Спасского.
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