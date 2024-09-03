«Большая утрата»: скончался легендарный конструктор подводных лодок Игорь Спасский

Скончался конструктор подводных лодок Игорь Спасский
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Игорь Спасский, конструктор подводных лодок, ушел из жизни, сообщил Беглов Фото:

Скончался легендарный конструктор подводных лодок и экс-глава ЦКБ морской техники «Рубин» Игорь Спасский. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Наша страна понесла большую утрату. Ушел из жизни Игорь Дмитриевич Спасский. Человек, чьи достижения навсегда вписаны в историю России и ее военно-морской мощи», — заявил Александр Беглов. Его слова приводит telegram-канал правительства Санкт-Петербурга.

Беглов отметил, что Игорь Спасский был почетным гражданином города. За время своей работы он основал конструкторское бюро, а затем сделал его лучшим в стране. В конце сообщения Беглов выразил соболезнования родным и близким Спасского.

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Скончался легендарный конструктор подводных лодок и экс-глава ЦКБ морской техники «Рубин» Игорь Спасский. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. «Наша страна понесла большую утрату. Ушел из жизни Игорь Дмитриевич Спасский. Человек, чьи достижения навсегда вписаны в историю России и ее военно-морской мощи», — заявил Александр Беглов. Его слова приводит telegram-канал правительства Санкт-Петербурга. Беглов отметил, что Игорь Спасский был почетным гражданином города. За время своей работы он основал конструкторское бюро, а затем сделал его лучшим в стране. В конце сообщения Беглов выразил соболезнования родным и близким Спасского.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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