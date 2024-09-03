В Кургане мотоциклиста увезли в больницу после ДТП с автомобилем. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Тетерин после ДТП на улице Карла Либкнехта. Екатеринбург , мотоцикл, автомобиль, дтп, байк, мотосезон
ДТП произошло в центре Кургана (архивное фото) Фото:

В центре Кургана мотоциклист столкнулся с автомобилем. Об этом URA.RU рассказал очевидец. Водитель мотоцикла госпитализирован.

«Машина выезжала налево в сторону Ленина, а мотоциклист ехал по второй полосе в сторону почты. Они столкнулись, и мотоцикл упал», — рассказал очевидец.

В пресс-службе УМВД России по Курганской области URA.RU сообщили, что ДТП произошло в 19:40. Водитель автомобиля Toyota выезжал из двора дома по улице Гоголя, 83 на улицу Ленина. Мотоциклист ехал по главной дороге, а автомобилист не предоставил ему преимущество. В результате ДТП водитель мотоцикла был госпитализирован.

ДТП произошло в центре Кургана
ДТП произошло в центре Кургана

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В центре Кургана мотоциклист столкнулся с автомобилем. Об этом URA.RU рассказал очевидец. Водитель мотоцикла госпитализирован. «Машина выезжала налево в сторону Ленина, а мотоциклист ехал по второй полосе в сторону почты. Они столкнулись, и мотоцикл упал», — рассказал очевидец. В пресс-службе УМВД России по Курганской области URA.RU сообщили, что ДТП произошло в 19:40. Водитель автомобиля Toyota выезжал из двора дома по улице Гоголя, 83 на улицу Ленина. Мотоциклист ехал по главной дороге, а автомобилист не предоставил ему преимущество. В результате ДТП водитель мотоцикла был госпитализирован.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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