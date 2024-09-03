В центре Кургана мотоциклист столкнулся с автомобилем. Об этом URA.RU рассказал очевидец. Водитель мотоцикла госпитализирован.
«Машина выезжала налево в сторону Ленина, а мотоциклист ехал по второй полосе в сторону почты. Они столкнулись, и мотоцикл упал», — рассказал очевидец.
В пресс-службе УМВД России по Курганской области URA.RU сообщили, что ДТП произошло в 19:40. Водитель автомобиля Toyota выезжал из двора дома по улице Гоголя, 83 на улицу Ленина. Мотоциклист ехал по главной дороге, а автомобилист не предоставил ему преимущество. В результате ДТП водитель мотоцикла был госпитализирован.
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В центре Кургана мотоциклист столкнулся с автомобилем. Об этом URA.RU рассказал очевидец. Водитель мотоцикла госпитализирован. «Машина выезжала налево в сторону Ленина, а мотоциклист ехал по второй полосе в сторону почты. Они столкнулись, и мотоцикл упал», — рассказал очевидец. В пресс-службе УМВД России по Курганской области URA.RU сообщили, что ДТП произошло в 19:40. Водитель автомобиля Toyota выезжал из двора дома по улице Гоголя, 83 на улицу Ленина. Мотоциклист ехал по главной дороге, а автомобилист не предоставил ему преимущество. В результате ДТП водитель мотоцикла был госпитализирован.