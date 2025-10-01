01 октября 2025

Грузовик случайно насмерть задавил Екатеринбурженку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Смертельное ДТП произошло вечером на Советской, 24А
Смертельное ДТП произошло вечером на Советской, 24А Фото:

В Екатеринбурге грузовик насмерть задавил екатеринбурженку. Водитель не заметил женщину при повороте. О деталях трагедии рассказали в городской Госавтоинспекции.

«Предварительно, водитель грузовика Freightliner с полуприцепом Krone, двигаясь по улице Советской в сторону улицы Уральской, при повороте направо не вписался в поворот и совершил наезд на бордюрный камень на котором в этот момент находилась женщина. В результате наезда на бордюр грузовик задел пешехода», — сообщили в telegram-канале ведомства. 

59-летняя женщина скончалась на месте до приезда скорой. Сотрудники полиции установили, что за рулем грузовика находился 51-летний житель Тюмени с водительским стажем 33 года. Ранее мужчина к административной ответственности не привлекался. На момент происшествия он был трезв и пристегнут ремнем безопасности. Инспекторам водитель пояснил, что поворачивал на разрешающий сигнал светофора и не заметил пешехода из-за габаритов транспорта.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге грузовик насмерть задавил екатеринбурженку. Водитель не заметил женщину при повороте. О деталях трагедии рассказали в городской Госавтоинспекции. «Предварительно, водитель грузовика Freightliner с полуприцепом Krone, двигаясь по улице Советской в сторону улицы Уральской, при повороте направо не вписался в поворот и совершил наезд на бордюрный камень на котором в этот момент находилась женщина. В результате наезда на бордюр грузовик задел пешехода», — сообщили в telegram-канале ведомства.  59-летняя женщина скончалась на месте до приезда скорой. Сотрудники полиции установили, что за рулем грузовика находился 51-летний житель Тюмени с водительским стажем 33 года. Ранее мужчина к административной ответственности не привлекался. На момент происшествия он был трезв и пристегнут ремнем безопасности. Инспекторам водитель пояснил, что поворачивал на разрешающий сигнал светофора и не заметил пешехода из-за габаритов транспорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...