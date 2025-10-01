Грузовик случайно насмерть задавил Екатеринбурженку

В Екатеринбурге грузовик насмерть задавил екатеринбурженку. Водитель не заметил женщину при повороте. О деталях трагедии рассказали в городской Госавтоинспекции.
«Предварительно, водитель грузовика Freightliner с полуприцепом Krone, двигаясь по улице Советской в сторону улицы Уральской, при повороте направо не вписался в поворот и совершил наезд на бордюрный камень на котором в этот момент находилась женщина. В результате наезда на бордюр грузовик задел пешехода», — сообщили в telegram-канале ведомства.
59-летняя женщина скончалась на месте до приезда скорой. Сотрудники полиции установили, что за рулем грузовика находился 51-летний житель Тюмени с водительским стажем 33 года. Ранее мужчина к административной ответственности не привлекался. На момент происшествия он был трезв и пристегнут ремнем безопасности. Инспекторам водитель пояснил, что поворачивал на разрешающий сигнал светофора и не заметил пешехода из-за габаритов транспорта.
