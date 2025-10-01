Число детей, отравившихся в екатеринбургком лицее, выросло до 20

До 20 учащихся лицея №159 Екатеринбурга пострадали после употребления порошка с психостимулирующим эффектом. Инцидент произошел накануне, когда группа пятиклассников приняла смесь, приобретенную на маркетплейсе.
«Стимулятор оказывает мощное воздействие на организм за счет „конской дозы“ DMAE в составе. Это ноотроп биологического происхождения, в маленьких дозировках он безопасен. В больших же дозах способен вызвать спутанность сознания, повышение давления и аллергические реакции», — сообщает telegram-канал Baza.
В департаменте здравоохранения объяснили, что пострадавшие школьники поступили с признаками отравления. Врачи фиксируют у детей жалобы на головокружение, повышение давления и нарушение сердечного ритма.
Председатель СК России Александр Бастрыкин взял инцидент на контроль. Следственный комитет проводит проверку.
Ранее URA.RU сообщало о 12 учениках, пострадавших после того, как надышались порошком в в раздевалке перед уроком физкультуры. К школе съехались пять карет скорой помощи.
