Байден признался, что ему запретили подходить к людям

03 сентября 2024 в 22:51 Размер текста - 17 +

Президент США Джо Байден сообщил, что соблюдает меры безопасности при нахождении на публике. Так, Секретная служба страны запретила ему подходить к скоплению людей после инцидента, когда снайпер пытался застрелить кандидата в президенты Штатов Дональда Трампа во время выступления в Пенсильвании. «Мне больше нельзя заходить в толпы. Секретная служба говорит мне не делать этого… Они утверждают, что это слишком опасно», — заявил Байден, передает Daily Wire. Дональд Трамп был ранен в ухо во время своего выступления в качестве кандидата в президенты США. В результате этого погиб один зритель, который закрыл своим телом семью от пули. Еще двое зрителей получили тяжелые ранения. Подробнее о покушении на Трампа — в сюжете URA.RU.