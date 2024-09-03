Байден признался, что ему запретили подходить к людям

Президент США Джо Байден сообщил, что соблюдает меры безопасности при нахождении на публике. Так, Секретная служба страны запретила ему подходить к скоплению людей после инцидента, когда снайпер пытался застрелить кандидата в президенты Штатов Дональда Трампа во время выступления в Пенсильвании.
«Мне больше нельзя заходить в толпы. Секретная служба говорит мне не делать этого… Они утверждают, что это слишком опасно», — заявил Байден, передает
Дональд Трамп был ранен в ухо во время своего выступления в качестве кандидата в президенты США. В результате этого погиб один зритель, который закрыл своим телом семью от пули. Еще двое зрителей получили тяжелые ранения. Подробнее о покушении на Трампа — в сюжете URA.RU.
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