Байден признался, что ему запретили подходить к людям

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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, Джо Байден, stock
Секретная служба США запретила Бадену приближаться к толпе из соображений безопасности Фото:

Президент США Джо Байден сообщил, что соблюдает меры безопасности при нахождении на публике. Так, Секретная служба страны запретила ему подходить к скоплению людей после инцидента, когда снайпер пытался застрелить кандидата в президенты Штатов Дональда Трампа во время выступления в Пенсильвании.

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«Мне больше нельзя заходить в толпы. Секретная служба говорит мне не делать этого… Они утверждают, что это слишком опасно», — заявил Байден, передает Daily Wire.

Дональд Трамп был ранен в ухо во время своего выступления в качестве кандидата в президенты США. В результате этого погиб один зритель, который закрыл своим телом семью от пули. Еще двое зрителей получили тяжелые ранения. Подробнее о покушении на Трампа — в сюжете URA.RU.

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Президент США Джо Байден сообщил, что соблюдает меры безопасности при нахождении на публике. Так, Секретная служба страны запретила ему подходить к скоплению людей после инцидента, когда снайпер пытался застрелить кандидата в президенты Штатов Дональда Трампа во время выступления в Пенсильвании. «Мне больше нельзя заходить в толпы. Секретная служба говорит мне не делать этого… Они утверждают, что это слишком опасно», — заявил Байден, передает Daily Wire. Дональд Трамп был ранен в ухо во время своего выступления в качестве кандидата в президенты США. В результате этого погиб один зритель, который закрыл своим телом семью от пули. Еще двое зрителей получили тяжелые ранения. Подробнее о покушении на Трампа — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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