03 сентября 2024

Мошенники орудуют в ЯНАО от имени губернатора Артюхова. Скрин

Дмитрий Артюхов предупредил о мошеннической угрозе в социальных сетях
© Служба новостей «URA.RU»
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Массовой рассылке якобы от лица губернатора подверглись жители округа
Массовой рассылке якобы от лица губернатора подверглись жители округа Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов предупредил об уловках мошенников, которые пишут с ненастоящего аккаунта главы округа. О проделках правонарушителей сообщает сам Артюхов.

«Друзья! От моего имени мошенники снова делают массовую рассылку сообщений в Телеграм. Будьте бдительны — аккаунт фейковый. Не отвечайте и не реагируйте ни на какие просьбы», — говорит Артюхов в своем telegram-канале.

Скриншотом поделился сам губернатор ЯНАО
Скриншотом поделился сам губернатор ЯНАО
Фото:

Ранее URA.RU сообщало о том, как неизвестные создали фейковый аккаунт главы Ямальского района Андрея Кугаевского. Мошенники рассылали сообщения от имени чиновника.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов предупредил об уловках мошенников, которые пишут с ненастоящего аккаунта главы округа. О проделках правонарушителей сообщает сам Артюхов. «Друзья! От моего имени мошенники снова делают массовую рассылку сообщений в Телеграм. Будьте бдительны — аккаунт фейковый. Не отвечайте и не реагируйте ни на какие просьбы», — говорит Артюхов в своем telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало о том, как неизвестные создали фейковый аккаунт главы Ямальского района Андрея Кугаевского. Мошенники рассылали сообщения от имени чиновника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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