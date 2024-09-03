Массовой рассылке якобы от лица губернатора подверглись жители округа
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов предупредил об уловках мошенников, которые пишут с ненастоящего аккаунта главы округа. О проделках правонарушителей сообщает сам Артюхов.
«Друзья! От моего имени мошенники снова делают массовую рассылку сообщений в Телеграм. Будьте бдительны — аккаунт фейковый. Не отвечайте и не реагируйте ни на какие просьбы», — говорит Артюхов в своем telegram-канале.
Скриншотом поделился сам губернатор ЯНАО
Ранее URA.RU сообщало о том, как неизвестные создали фейковый аккаунт главы Ямальского района Андрея Кугаевского. Мошенники рассылали сообщения от имени чиновника.
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