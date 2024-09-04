Песков заявил о продолжающихся ударах вглубь России: карта СВО на 4 сентября

Песков заявил, что ВСУ продолжат наносить удары по России американским оружием

04 сентября 2024 в 13:59 Размер текста - 17 +

Песков заявил, что в Кремле учитывают удары американским оружием по территории России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о продолжении атак Вооруженных сил Украины вглубь территории России, которые будут осуществляться с помощью американского оружия. В Курской области украинские военные пытаются прорваться внутрь региона, сейчас там идут решающие бои. Армия РФ успешно продвигается на угледарском направлении. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU. Условные обозначения Фото: инфографика URA.RU Песков заявил об ударах ВСУ вглубь России Песков отметил на Восточном экономическом форуме, что Москва осознает, что Украина будет продолжать наносить удары вглубь России с использованием американского дальнобойного оружия. Песков добавил, что в настоящее время на территории России регулярно происходят удары с использованием вооружений американского производства, и очевидно, что украинская сторона продолжит эту практику. Он отметил, что данная ситуация учитывается российской стороной. Курское направление Сообщается, что продолжаются попытки украинских войск продвинуться вглубь территории Курской области. По информации telegram-канала «WarGonzo», к ВСУ постепенно подходят резервы, которые они планируют использовать для новых атак. Однако каких-либо серьезных продвижений на данном этапе не отмечается. Согласно данным, украинская артиллерия продолжает обстреливать позиции вооруженных сил России в приграничной зоне, в то время как новые попытки прорыва границы не были зафиксированы. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что в Курской области сейчас идут решающие бои, которые закончат СВО. По его словам, Запад продолжает передавать Украине огромное количество техники, но обстановка остается прогнозируемой. Донецкое направление На Донецком фронте в Красногоровке также отмечается отсутствие значительных изменений. Идет зачистка освобожденной территории. В Гродовке и Селидово продолжаются столкновения, и есть продвижения российских войск. Угледарское направление Армия России успешно продвигается на Угледарском направлении. Согласно информации военкоров «Русской весны», российские войска освободили оставшуюся западную часть Пречистовки и закрепились вдоль лесополосы на участке шириной до 3,4 км. В восточной части, рядом с шахтой «Южнодонбасская № 1», войска также закрепились вдоль лесополосы. Кроме того, южнее и восточнее Водяного российские подразделения заняли позиции в районе пруда «Мыльный», на окраине дачных участков. Покровское направление На Покровском направлении сообщается, что в юго-западной части Галицыновки российские войска укрепляются в жилых застройках. В районах Украинска, Селидово, Новогродовки и Гродовки продолжаются боестолкновения разной степени интенсивности. Торецкое направление В северо-западной части поселка Дружба российские войска закрепляются на улице Ивана Мазепы. В Торецке продолжаются боестолкновения вдоль улиц Центральная, Лесная и Виктора Сорочука, а также рядом с терриконами шахты «Новая». Запорожское направление Согласно последним данным, на Запорожском фронте наблюдаются небольшие изменения в линии боевого соприкосновения. Продолжаются преимущественно позиционные бои. Часовоярское направление Продолжается планомерная работа российских войск по укреплению своих позиций по флангам, хотя украинские силы оказывают упорное сопротивление. В самом Часовом Яре продолжаются бои, но существенных изменений за последние сутки не зафиксировано. Харьковское направление На Харьковском фронте бои постепенно переходят в позиционные, однако активность боевых действий в Волчанске и районе Глубокого значительно не снизилась, там продолжаются тяжелые столкновения. Беспилотники над территорией РФ По информации Минобороны России, за прошедшую ночь системы ПВО сбили беспилотники над Белгородской и Курской областями, а также над акваторией Черного моря. В ведомстве уточнили, что два БПЛА были сбиты над территорией Белгородской области, по одному — над Курской областью и над акваторией Черного моря. Кроме того, сообщается, что силами Черноморского флота были уничтожены четыре безэкипажных катера вооруженных сил Украины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о продолжении атак Вооруженных сил Украины вглубь территории России, которые будут осуществляться с помощью американского оружия. В Курской области украинские военные пытаются прорваться внутрь региона, сейчас там идут решающие бои. Армия РФ успешно продвигается на угледарском направлении. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU. Песков отметил на Восточном экономическом форуме, что Москва осознает, что Украина будет продолжать наносить удары вглубь России с использованием американского дальнобойного оружия. Песков добавил, что в настоящее время на территории России регулярно происходят удары с использованием вооружений американского производства, и очевидно, что украинская сторона продолжит эту практику. Он отметил, что данная ситуация учитывается российской стороной. Сообщается, что продолжаются попытки украинских войск продвинуться вглубь территории Курской области. По информации telegram-канала «WarGonzo», к ВСУ постепенно подходят резервы, которые они планируют использовать для новых атак. Однако каких-либо серьезных продвижений на данном этапе не отмечается. Согласно данным, украинская артиллерия продолжает обстреливать позиции вооруженных сил России в приграничной зоне, в то время как новые попытки прорыва границы не были зафиксированы. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что в Курской области сейчас идут решающие бои, которые закончат СВО. По его словам, Запад продолжает передавать Украине огромное количество техники, но обстановка остается прогнозируемой. На Донецком фронте в Красногоровке также отмечается отсутствие значительных изменений. Идет зачистка освобожденной территории. В Гродовке и Селидово продолжаются столкновения, и есть продвижения российских войск. Армия России успешно продвигается на Угледарском направлении. Согласно информации военкоров «Русской весны», российские войска освободили оставшуюся западную часть Пречистовки и закрепились вдоль лесополосы на участке шириной до 3,4 км. В восточной части, рядом с шахтой «Южнодонбасская № 1», войска также закрепились вдоль лесополосы. Кроме того, южнее и восточнее Водяного российские подразделения заняли позиции в районе пруда «Мыльный», на окраине дачных участков. На Покровском направлении сообщается, что в юго-западной части Галицыновки российские войска укрепляются в жилых застройках. В районах Украинска, Селидово, Новогродовки и Гродовки продолжаются боестолкновения разной степени интенсивности. В северо-западной части поселка Дружба российские войска закрепляются на улице Ивана Мазепы. В Торецке продолжаются боестолкновения вдоль улиц Центральная, Лесная и Виктора Сорочука, а также рядом с терриконами шахты «Новая». Согласно последним данным, на Запорожском фронте наблюдаются небольшие изменения в линии боевого соприкосновения. Продолжаются преимущественно позиционные бои. Продолжается планомерная работа российских войск по укреплению своих позиций по флангам, хотя украинские силы оказывают упорное сопротивление. В самом Часовом Яре продолжаются бои, но существенных изменений за последние сутки не зафиксировано. На Харьковском фронте бои постепенно переходят в позиционные, однако активность боевых действий в Волчанске и районе Глубокого значительно не снизилась, там продолжаются тяжелые столкновения. По информации Минобороны России, за прошедшую ночь системы ПВО сбили беспилотники над Белгородской и Курской областями, а также над акваторией Черного моря. В ведомстве уточнили, что два БПЛА были сбиты над территорией Белгородской области, по одному — над Курской областью и над акваторией Черного моря. Кроме того, сообщается, что силами Черноморского флота были уничтожены четыре безэкипажных катера вооруженных сил Украины.