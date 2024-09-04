Песков заявил, что Украина продолжит наносить удары вглубь России

Москва учитывает, что Украина продолжит наносить удары вглубь России с помощью американского дальнобойного оружия. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума.
«И сейчас по территории России наносятся удары постоянно вооружениями американского производства. Очевидно, что украинцы будут это делать. Это все учитывается нашей стороной», — сообщил Песков журналистам.
Reuters со ссылкой на три источника сообщил, что США готовятся предоставить Украине крылатые ракеты большой дальности. Это оружие способно поражать объекты в глубине России. По данным источников, речь идет о ракетах JASSM класса «воздух-поверхность», которые могут быть поставлены Киеву уже осенью.
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