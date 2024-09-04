Бегство ВСУ из Пречистовки в ДНР попало на видео

04 сентября 2024 в 17:05 Размер текста - 17 +

Боевики ВСУ спасались бегством из Пречистовки в ДНР Фото: U.S. Army Europe and Africa / Sgt. Jacob Holmes новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Солдаты ВСУ массово сбежали из освобожденной Пречистовки в ДНР. Это событие было зафиксировано с помощью БПЛА российских морпехов группировки войск «Восток». «При освобождении населенного пункта Пречистовка Донецкой Народной Республики подразделения 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ спасались хаотичным бегством, бросив оружие и боеприпасы на передовых позициях», — говорится в сообщении Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что украинские военные покинули свои позиции, оставив после себя не только вооружение и боеприпасы, но и раненых товарищей. Ранее ВС РФ освободили Пречистовку в Донецкой Народной Республике. Также под контроль российских сил перешла Карловка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Солдаты ВСУ массово сбежали из освобожденной Пречистовки в ДНР. Это событие было зафиксировано с помощью БПЛА российских морпехов группировки войск «Восток». «При освобождении населенного пункта Пречистовка Донецкой Народной Республики подразделения 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ спасались хаотичным бегством, бросив оружие и боеприпасы на передовых позициях», — говорится в сообщении Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что украинские военные покинули свои позиции, оставив после себя не только вооружение и боеприпасы, но и раненых товарищей. Ранее ВС РФ освободили Пречистовку в Донецкой Народной Республике. Также под контроль российских сил перешла Карловка.