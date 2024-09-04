Бегство ВСУ из Пречистовки в ДНР попало на видео

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Боевики ВСУ спасались бегством из Пречистовки в ДНР Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Солдаты ВСУ массово сбежали из освобожденной Пречистовки в ДНР. Это событие было зафиксировано с помощью БПЛА российских морпехов группировки войск «Восток».

«При освобождении населенного пункта Пречистовка Донецкой Народной Республики подразделения 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ спасались хаотичным бегством, бросив оружие и боеприпасы на передовых позициях», — говорится в сообщении Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что украинские военные покинули свои позиции, оставив после себя не только вооружение и боеприпасы, но и раненых товарищей.

Ранее ВС РФ освободили Пречистовку в Донецкой Народной Республике. Также под контроль российских сил перешла Карловка.

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Солдаты ВСУ массово сбежали из освобожденной Пречистовки в ДНР. Это событие было зафиксировано с помощью БПЛА российских морпехов группировки войск «Восток». «При освобождении населенного пункта Пречистовка Донецкой Народной Республики подразделения 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ спасались хаотичным бегством, бросив оружие и боеприпасы на передовых позициях», — говорится в сообщении Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что украинские военные покинули свои позиции, оставив после себя не только вооружение и боеприпасы, но и раненых товарищей. Ранее ВС РФ освободили Пречистовку в Донецкой Народной Республике. Также под контроль российских сил перешла Карловка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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