Солдаты ВСУ массово сбежали из освобожденной Пречистовки в ДНР. Это событие было зафиксировано с помощью БПЛА российских морпехов группировки войск «Восток».
«При освобождении населенного пункта Пречистовка Донецкой Народной Республики подразделения 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ спасались хаотичным бегством, бросив оружие и боеприпасы на передовых позициях», — говорится в сообщении Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что украинские военные покинули свои позиции, оставив после себя не только вооружение и боеприпасы, но и раненых товарищей.
Ранее ВС РФ освободили Пречистовку в Донецкой Народной Республике. Также под контроль российских сил перешла Карловка.
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