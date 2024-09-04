Врач рассказала, почему возникает икота и о каких болезнях она говорит

Невролог Чупанова: длительная икота указывает на серьезные заболевания

04 сентября 2024 в 18:18 Размер текста - 17 +

Чаще всего икота возникает из-за переедания и эмоционального перевозбуждения Фото: Анна Майорова © URA.RU Обычная икота — безопасна для организма, она может возникнуть из-за обычного переедания. Но икота, которая не прекращается долгое время, может свидетельствовать об опасных заболеваниях, таких как нарушение обмена веществ. Также она может возникнуть в результате травмы в области шеи. Об этом рассказала URA.RU врач-невролог медицинской компании «СберЗдоровье» Разият Чупанова. «Продолжительная икота также может быть признаком нарушения обмена веществ, либо повреждения/раздражения блуждающего или диафрагмального нерва, вследствие, допустим, травмы или новообразований области шеи. Стоит отметить, что длительные приступы икоты могут приводить к трудностям во время питья и приема пищи, а также к нарушениям сна и стрессу, что, в свою очередь, негативно влияет на качество жизни», — рассказала невролог Чупанова. Чаще всего икота возникает из-за переедания, чрезмерного употребления алкоголя или газированных напитков, а также эмоционального перевозбуждения, отмечает врач «СберЗдоровья». Чупанова советует обратиться к врачу-неврологу, если икота не проходит в течение нескольких часов. Причиной длительной икоты могут быть развитие инсульта, рассеянный склероз, энцефалит сахарный диабет или нарушение обмена веществ, сообщает невролог. Ранее URA.RU рассказало об эффективных способах избавления от икоты. Среди них — задержать дыхание, принять позу эмбриона, помассировать сонную артерию, сжать руку в кулак и съесть немного сахара. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Обычная икота — безопасна для организма, она может возникнуть из-за обычного переедания. Но икота, которая не прекращается долгое время, может свидетельствовать об опасных заболеваниях, таких как нарушение обмена веществ. Также она может возникнуть в результате травмы в области шеи. Об этом рассказала URA.RU врач-невролог медицинской компании «СберЗдоровье» Разият Чупанова. «Продолжительная икота также может быть признаком нарушения обмена веществ, либо повреждения/раздражения блуждающего или диафрагмального нерва, вследствие, допустим, травмы или новообразований области шеи. Стоит отметить, что длительные приступы икоты могут приводить к трудностям во время питья и приема пищи, а также к нарушениям сна и стрессу, что, в свою очередь, негативно влияет на качество жизни», — рассказала невролог Чупанова. Чаще всего икота возникает из-за переедания, чрезмерного употребления алкоголя или газированных напитков, а также эмоционального перевозбуждения, отмечает врач «СберЗдоровья». Чупанова советует обратиться к врачу-неврологу, если икота не проходит в течение нескольких часов. Причиной длительной икоты могут быть развитие инсульта, рассеянный склероз, энцефалит сахарный диабет или нарушение обмена веществ, сообщает невролог. Ранее URA.RU рассказало об эффективных способах избавления от икоты. Среди них — задержать дыхание, принять позу эмбриона, помассировать сонную артерию, сжать руку в кулак и съесть немного сахара.