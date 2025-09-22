Жители двух новых российских городов получат прямые рейсы в Абхазию

Аэропорт Абхазии начнет принимать рейсы из Уфы и Нальчика
Аэропорт Абхазии получил разрешение на прямые рейсы в УФУ и Нальчик
Аэропорт Абхазии получил разрешение на прямые рейсы в УФУ и Нальчик Фото:

Аэропорт Абхазии получил разрешения на прямое авиасообщение с Уфой и Нальчиком. Об этом сообщил министр экономики республики Теймураз Миквабия.

«Есть ряд городов, по которым получены авиаразрешения. Есть разрешения в город Уфа и Нальчик», — заявил Миквабия ТАСС. Министр отметил, что параллельно прорабатывается вопрос привлечения воздушных судов и подготовке к рейсам.

Абхазия ведет переговоры о запуске рейсов из других городов России. Отмечается также, что сейчас делается большой упор на развитие транспорта. Новые направления позволят увеличить туристический поток и упростят транспортную доступность для жителей республики.

