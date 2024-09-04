04 сентября 2024

Кирби прокомментировал влияние США на отставки в Киеве

Кирби: США не дают Киеву советов о перестановках в правительстве
© Служба новостей «URA.RU»
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По словам Джона Кирби, перестановки в правительстве Украины не влияют на взаимоотношения с США
По словам Джона Кирби, перестановки в правительстве Украины не влияют на взаимоотношения с США Фото:

США не дает украинским властям советов по поводу увольнений или перестановок сотрудников правительства. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы не даем советов о том, как управлять их демократией. Это решает президент [Украины Владимир] Зеленский. Это решают украинцы», — приводит слова Кирби ТАСС.

Он отметил, что кадровые перестановки в Киеве не повлияют на отношения Украины и США. Кирби подчеркнул, что это также не изменит поддержку со стороны американских властей.

Верховная рада 4 сентября утвердила отставку министра юстиции Дениса Малюськи, передает RT. Кроме того, ушел в отставку министр защиты окружающей среды и природных ресурсов страны Руслан Стрелец. По словам Владимира Зеленского, такие действия связаны с планами на осень. Уже анонсировано массовое увольнение министров. 

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США не дает украинским властям советов по поводу увольнений или перестановок сотрудников правительства. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. «Мы не даем советов о том, как управлять их демократией. Это решает президент [Украины Владимир] Зеленский. Это решают украинцы», — приводит слова Кирби ТАСС. Он отметил, что кадровые перестановки в Киеве не повлияют на отношения Украины и США. Кирби подчеркнул, что это также не изменит поддержку со стороны американских властей. Верховная рада 4 сентября утвердила отставку министра юстиции Дениса Малюськи, передает RT. Кроме того, ушел в отставку министр защиты окружающей среды и природных ресурсов страны Руслан Стрелец. По словам Владимира Зеленского, такие действия связаны с планами на осень. Уже анонсировано массовое увольнение министров. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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