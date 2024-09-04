Кирби прокомментировал влияние США на отставки в Киеве

США не дает украинским властям советов по поводу увольнений или перестановок сотрудников правительства. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«Мы не даем советов о том, как управлять их демократией. Это решает президент [Украины Владимир] Зеленский. Это решают украинцы», — приводит слова Кирби ТАСС.
Он отметил, что кадровые перестановки в Киеве не повлияют на отношения Украины и США. Кирби подчеркнул, что это также не изменит поддержку со стороны американских властей.
Верховная рада 4 сентября утвердила отставку министра юстиции Дениса Малюськи, передает RT. Кроме того, ушел в отставку министр защиты окружающей среды и природных ресурсов страны Руслан Стрелец. По словам Владимира Зеленского, такие действия связаны с планами на осень. Уже анонсировано массовое увольнение министров.
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