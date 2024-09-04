Бакальчук анонсировала масштабное изменение на Wildberries

В ближайшем будущем Wildberries перестанет быть только торговой площадкой — на ней будут будут размещаться еще и услуги. Об этом заявила основатель компании Татьяна Бакальчук на ВЭФ-2024.
«Мы себя маркетплейсом никогда не называли <...> потому что маркетплейс — это некая витрина, на которой представлены товары и услуги <…> Через какое-то время можно было сказать, что мы стали в какой-то части маркетплейсом, потому что стали предоставлять свою площадку для любого продавца услуг и товаров. Пока что только товаров, но в ближайшее время будут еще и услуги», — сообщила Татьяна Бакальчук на сессии ВЭФ «Эра платформенной экономики: победа технологических гигантов». Ее слова передает ТАСС.
Ранее Wildberries объединился с рекламным оператором Russ Outdoor. Целью своего объединения компании назвали «создание цифровой торговой платформы». Представители компаний заявили, что объединение лидеров в сфере электронной коммерции и рекламы обеспечит появление нового крупного участника в финансовом, медийном и торгово-промышленном сегментах экономики. В рамках этого партнерства будет создана объединенная инфраструктура, которая включит в себя цифровую медиаплатформу, логистические центры, сеть рекламных установок, складские помещения и другое. География деятельности нового субъекта экономики охватит территорию России, СНГ и стран Глобального Юга. Эту информацию передает 360.ru.
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