ВС РФ взяли под огневой контроль дорогу в Донбассе, по которой ВСУ возят оружие

05 сентября 2024 в 10:09 Размер текста - 17 +

ВС России взяли под огневой контроль дорогу под Северском Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские силы взяли под огневой контроль дорогу в ДНР, которую ВСУ используют для снабжения подразделений в Северске. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. «Силы РФ взяли под огневой контроль одну из дорог, ведущих в Северск ДНР, использовавшуюся для снабжения подразделений ВСУ в городе», — сказал Марочко. Его слова приводит ТАСС. Ранее силы РФ захватили опорный пункт ВСУ в Запорожской области в районе Работино. Это позволило контролировать участок дороги. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские силы взяли под огневой контроль дорогу в ДНР, которую ВСУ используют для снабжения подразделений в Северске. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. «Силы РФ взяли под огневой контроль одну из дорог, ведущих в Северск ДНР, использовавшуюся для снабжения подразделений ВСУ в городе», — сказал Марочко. Его слова приводит ТАСС. Ранее силы РФ захватили опорный пункт ВСУ в Запорожской области в районе Работино. Это позволило контролировать участок дороги.