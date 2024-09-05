ВС РФ взяли под огневой контроль дорогу в Донбассе, по которой ВСУ возят оружие

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ВС России взяли под огневой контроль дорогу под Северском Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские силы взяли под огневой контроль дорогу в ДНР, которую ВСУ используют для снабжения подразделений в Северске. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Силы РФ взяли под огневой контроль одну из дорог, ведущих в Северск ДНР, использовавшуюся для снабжения подразделений ВСУ в городе», — сказал Марочко. Его слова приводит ТАСС.

Ранее силы РФ захватили опорный пункт ВСУ в Запорожской области в районе Работино. Это позволило контролировать участок дороги.

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Российские силы взяли под огневой контроль дорогу в ДНР, которую ВСУ используют для снабжения подразделений в Северске. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. «Силы РФ взяли под огневой контроль одну из дорог, ведущих в Северск ДНР, использовавшуюся для снабжения подразделений ВСУ в городе», — сказал Марочко. Его слова приводит ТАСС. Ранее силы РФ захватили опорный пункт ВСУ в Запорожской области в районе Работино. Это позволило контролировать участок дороги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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