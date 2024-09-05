ВС РФ взяли под огневой контроль дорогу в Донбассе, по которой ВСУ возят оружие

ВС России взяли под огневой контроль дорогу под Северском
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские силы взяли под огневой контроль дорогу в ДНР, которую ВСУ используют для снабжения подразделений в Северске. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Силы РФ взяли под огневой контроль одну из дорог, ведущих в Северск ДНР, использовавшуюся для снабжения подразделений ВСУ в городе», — сказал Марочко. Его слова приводит ТАСС.
Ранее силы РФ захватили опорный пункт ВСУ в Запорожской области в районе Работино. Это позволило контролировать участок дороги.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.