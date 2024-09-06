Кешбэк за проезд в метро по биометрии появится еще в трех российских городах

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Кешбэк появится в тех регионах, где запустят оплату по биометрии в метро
Кешбэк появится в тех регионах, где запустят оплату по биометрии в метро Фото:

В Екатеринбурге, Самаре и Нижнем Новгороде может появится кэшбэк за проезд в метро по биометрии. Об этом на полях Восточного экономического форума сообщил гендиректор Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий.

«Для нас очень важен первый опыт от использования наших сервисов... Кешбэк в казанском метрополитене — именно такая история. Планируем ее повторить и в других регионах, где запустят проход в подземку по биометрии. Речь идет о Самаре, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде», — рассказал Поволоцкий газете «Известия».

Он подчеркнул, что компания готовит пилот по оплате лицом в наземном транспорте. Помимо этого, идентификацию по биометрии тестируют для прохода в поезда и заселения в отели. По словам Поволоцкого, такая технология позволяет проводить полностью автономную регистрацию клиента.

Ранее он анонсировал, что оплата проезда по биометрии в метро Екатеринбурга будет введена до конца 2024 года. Первой станцией, на которой появится возможность оплаты по биометрии станет «Чкаловская».

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В Екатеринбурге, Самаре и Нижнем Новгороде может появится кэшбэк за проезд в метро по биометрии. Об этом на полях Восточного экономического форума сообщил гендиректор Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий. «Для нас очень важен первый опыт от использования наших сервисов... Кешбэк в казанском метрополитене — именно такая история. Планируем ее повторить и в других регионах, где запустят проход в подземку по биометрии. Речь идет о Самаре, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде», — рассказал Поволоцкий газете «Известия». Он подчеркнул, что компания готовит пилот по оплате лицом в наземном транспорте. Помимо этого, идентификацию по биометрии тестируют для прохода в поезда и заселения в отели. По словам Поволоцкого, такая технология позволяет проводить полностью автономную регистрацию клиента. Ранее он анонсировал, что оплата проезда по биометрии в метро Екатеринбурга будет введена до конца 2024 года. Первой станцией, на которой появится возможность оплаты по биометрии станет «Чкаловская».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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