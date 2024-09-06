Лавров остро отреагировал на предложение Тайваня отобрать у России земли

Лавров: возвращение Китаю земель РФ по Айгуньскому договору невозможно

06 сентября 2024 в 11:22 Размер текста - 17 +

Лавров заявил, что у Лая Циндэ небольшой ум, раз он заявил о возврате Китаю российских земель Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что заявление главы администрации Тайваня Лая Циндэ, что Китай должен вернуть земли у России, является полностью закрытым вопросом. Он также отметил небольшой ум Циндэ в связи с таким заявлением. Новость по теме Тайвань предложил властям КНР забрать землю у России: может ли Китай претендовать на территории РФ «В соответствии с протоколами пограничный вопрос для России и Китая полностью и окончательно закрыт. Чем они там занимаются на Тайване, или что им американцы подсказывают делать и говорить, чтобы постараться нащупать какие-то трения в отношениях между Москвой и Пекином, я не знаю», — заявил Лавров, его слова передает РБК. Он добавил, что подобное заявление свидетельствует о небольшом уме и большом политическом таланте Лая Циндэ. Глава администрации Тайваня ранее высказал мнение относительно территориальных претензий КНР к Тайваню. Он подчеркнул, что если Китай действительно стремится к территориальной целостности, то в таком случае стране следовало бы также затребовать возврат земель, уступленных России по Айгуньскому договору в 1858 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что заявление главы администрации Тайваня Лая Циндэ, что Китай должен вернуть земли у России, является полностью закрытым вопросом. Он также отметил небольшой ум Циндэ в связи с таким заявлением. «В соответствии с протоколами пограничный вопрос для России и Китая полностью и окончательно закрыт. Чем они там занимаются на Тайване, или что им американцы подсказывают делать и говорить, чтобы постараться нащупать какие-то трения в отношениях между Москвой и Пекином, я не знаю», — заявил Лавров, его слова передает РБК. Он добавил, что подобное заявление свидетельствует о небольшом уме и большом политическом таланте Лая Циндэ. Глава администрации Тайваня ранее высказал мнение относительно территориальных претензий КНР к Тайваню. Он подчеркнул, что если Китай действительно стремится к территориальной целостности, то в таком случае стране следовало бы также затребовать возврат земель, уступленных России по Айгуньскому договору в 1858 году.