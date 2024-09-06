Лавров остро отреагировал на предложение Тайваня отобрать у России земли

Глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что заявление главы администрации Тайваня Лая Циндэ, что Китай должен вернуть земли у России, является полностью закрытым вопросом. Он также отметил небольшой ум Циндэ в связи с таким заявлением.
«В соответствии с протоколами пограничный вопрос для России и Китая полностью и окончательно закрыт. Чем они там занимаются на Тайване, или что им американцы подсказывают делать и говорить, чтобы постараться нащупать какие-то трения в отношениях между Москвой и Пекином, я не знаю», — заявил Лавров, его слова передает РБК. Он добавил, что подобное заявление свидетельствует о небольшом уме и большом политическом таланте Лая Циндэ.
Глава администрации Тайваня ранее высказал мнение относительно территориальных претензий КНР к Тайваню. Он подчеркнул, что если Китай действительно стремится к территориальной целостности, то в таком случае стране следовало бы также затребовать возврат земель, уступленных России по Айгуньскому договору в 1858 году.
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