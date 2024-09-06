Politico: Франция использовала «тайный закон» при задержании Дурова

06 сентября 2024 в 12:15 Размер текста - 17 +

Эксперты Politico заявили, что ни разу не видели случаи применения закона, по которому во Франции был задержан Павел Дуров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Основателю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции Основателя Telegram Павла Дурова, задержанного во Франции, осудили по «тайному закону» от 2004 года, который предполагает уведомлять агентство кибербезопасности ANSSI Парижа, если компания предлагает криптографические инструменты потребителю. Однако эксперты Politico не сталкивались с использованием когда-либо этого закона. Новость по теме Что известно об аресте Павла Дурова во Франции: основателю Telegram грозит 20 лет тюрьмы «В основе обвинений в криптографии лежит закон, обязывающий любую компанию, предлагающую криптографические инструменты, уведомлять французское агентство кибербезопасности ANSSI и иметь в его распоряжении „описание технических характеристик криптографического инструмента“, а также исходный код программного обеспечения», — говорится в материале . Этот закон действует с 2004 года, но никогда не использовался для предъявления обвинений каким-либо платформам интернете. Юрист из Bourdon Associates Винсент Бремгарт поделился, что он никогда не сталкивался с судебными делами по обвинениям, связанным с криптографией. Специалист в области цифрового права Александр Лазарег также выразил незнание о случаях использования этого закона для предъявления обвинений. Предприниматель был задержан 24 августа в аэропорту Ле-Бурже. Его подозревают в совершении десяти уголовных преступлений и правонарушений. Президент РФ Владимир Путин выразил свое недовольство в связи с арестом Павла Дурова, он осудил действия французских властей, указав на их избирательный характер. Также российский лидер добавил, что со стороны Москвы претензий к бизнесмену нет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Основателя Telegram Павла Дурова, задержанного во Франции, осудили по «тайному закону» от 2004 года, который предполагает уведомлять агентство кибербезопасности ANSSI Парижа, если компания предлагает криптографические инструменты потребителю. Однако эксперты Politico не сталкивались с использованием когда-либо этого закона. «В основе обвинений в криптографии лежит закон, обязывающий любую компанию, предлагающую криптографические инструменты, уведомлять французское агентство кибербезопасности ANSSI и иметь в его распоряжении „описание технических характеристик криптографического инструмента“, а также исходный код программного обеспечения», — говорится в материале. Этот закон действует с 2004 года, но никогда не использовался для предъявления обвинений каким-либо платформам интернете. Юрист из Bourdon Associates Винсент Бремгарт поделился, что он никогда не сталкивался с судебными делами по обвинениям, связанным с криптографией. Специалист в области цифрового права Александр Лазарег также выразил незнание о случаях использования этого закона для предъявления обвинений. Предприниматель был задержан 24 августа в аэропорту Ле-Бурже. Его подозревают в совершении десяти уголовных преступлений и правонарушений. Президент РФ Владимир Путин выразил свое недовольство в связи с арестом Павла Дурова, он осудил действия французских властей, указав на их избирательный характер. Также российский лидер добавил, что со стороны Москвы претензий к бизнесмену нет.