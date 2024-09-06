Mash: тюменская певица Инстасамка выиграла суд у челябинского шоумена Ярушина

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Станислав Ярушин снова проиграл суд Дарье Зотеевой
Станислав Ярушин снова проиграл суд Дарье Зотеевой Фото:

Певица из Тобольска (Тюменская область) Дарья Зотеева, которая выступает под псевдонимом Инстасамка, выиграла очередной суд против звезды «Универа» из Челябинска Станислава Ярушина. Шоумена вновь признали виновным в нарушении авторских прав и обязали удалить выпуск программы Музloft с участием Мии Бойко, в котором она исполнила хит Зотеевой «За деньги да».

«По информации Mash, в результате первого заседания в июне Ярушина обязали удалить выпуск с Мией Бойко, где пели „За деньги, да“, и выплатить Инстасамке два млн рублей моральной компенсации. Он отказался — подал апелляцию, предложил 550к и не удалять выпуск. Второе заседание было сегодня. Итог сегодняшнего дня: суд вновь встал на сторону Зотеевой, обязал Ярушина удалить ролик и выплатить ей 550к», — сообщает telegram-канал Mash.

Там добавили, что юристы Инстасамки подготовили список артистов, чьи треки также использовались в программе Ярушина Музloft. В него включены 50 песен. Если Ярушин проиграет судебные иски по каждой из них, то рискует лишиться 25 миллионов рублей.

Ранее агентство писало о том, что в июне Инстасамка отсудила у актера Стаса Ярушина два миллиона рублей. Шоумена обвинили в нарушении авторских прав при использовании песни Инстасамки «За деньги да».

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Певица из Тобольска (Тюменская область) Дарья Зотеева, которая выступает под псевдонимом Инстасамка, выиграла очередной суд против звезды «Универа» из Челябинска Станислава Ярушина. Шоумена вновь признали виновным в нарушении авторских прав и обязали удалить выпуск программы Музloft с участием Мии Бойко, в котором она исполнила хит Зотеевой «За деньги да». «По информации Mash, в результате первого заседания в июне Ярушина обязали удалить выпуск с Мией Бойко, где пели „За деньги, да“, и выплатить Инстасамке два млн рублей моральной компенсации. Он отказался — подал апелляцию, предложил 550к и не удалять выпуск. Второе заседание было сегодня. Итог сегодняшнего дня: суд вновь встал на сторону Зотеевой, обязал Ярушина удалить ролик и выплатить ей 550к», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что юристы Инстасамки подготовили список артистов, чьи треки также использовались в программе Ярушина Музloft. В него включены 50 песен. Если Ярушин проиграет судебные иски по каждой из них, то рискует лишиться 25 миллионов рублей. Ранее агентство писало о том, что в июне Инстасамка отсудила у актера Стаса Ярушина два миллиона рублей. Шоумена обвинили в нарушении авторских прав при использовании песни Инстасамки «За деньги да».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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