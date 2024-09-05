В Нижневартовске (ХМАО) продолжается раздел рынка услуг школьного питания, который начался после выявленных силовиками махинаций. Как рассказал URA.RU источник в образовательном истеблишменте, причиной, по которой дети остались без горячего питания, стали действия связанных с бывшим руководством принадлежащего муниципалитету АО «Комбинат питания социальных учреждений» лиц. О том, как в ход пошли шантаж директоров школ, давление на родительскую общественность и нагнетание паники в соцсетях — в материале URA.RU.
«Директор одной из фирм, связанных с бывшим руководителем КПСУ Владимиром Валетовым, разослала руководителям школ письмо. В нем она предложила, что в случае, если новый подрядчик из Екатеринбурга ООО „Азбука Питания“, выигравший торги на обеспечение питания учеников и предложивший более выгодную цену, не справится, ее фирма готова обеспечить их обедами. Но только на условиях расторжения контракта с новым подрядчиком и внесения его в реестр недобросовестных поставщиков», — сообщил инсайдер.
Журналисту URA.RU удалось найти копию письма, которое было направлено одному из директоров школ. Оно составлено на фирменном бланке ООО «КШП-1», которым руководит Лили Оганесова, а учредителем является бывший директор КПСУ Владимир Валетов. Он был уволен после скандальной проверки прокуратуры и ОБЭП.
По данным инсайдеров агентства в силовых структурах, по итогам проверки выяснилось, что «килограмм суповой говядины в закупке стоил 2600 рублей, бананы — 900, огурцы — 600, при этом, мяса в супе обнаружить не удалось». Также Валетову принадлежат «КШП-2» и «КП», все они зарегистрированы по адресу: улица 60 лет Октября, д. 4п, но в разных строениях. По этому же адресу располагается и КПСУ, принадлежащий городским властям.
Письмо в школу, согласно дате, указанной на бланке, направлено 29 августа. Еще за три дня до начала учебного год автор документа намекал на то, что с организацией питания школьников начнутся проблемы.
И они действительно начались — соцсети Нижневартовска буквально пестрят о том, что школьники остались без горячих обедов. Нарратив везде один — «дети голодают, подрядчик не справляется, учителя вынуждены сами накрывать на стол — поваров у екатеринбургской фирмы не хватает».
Информаторы агентства в городской администрации рассказали, что предугадать катастрофу со школьным питанием Оганесова и ее патрон Валетов смогли, не обладая экстрасенсорными способностями. «Валетов с момента получения администрацией требования прокурора уволить его по утрате доверия с поста директора КПСУ заявил поварам, что готов платить им заработную плату за простой, лишь бы они не работали с „Азбукой питания“. Повара даже записывали видео, в котором обвиняли силовиков в произволе. Квалифицированных специалистов в городе не так много, и основной штат совмещал работу в муниципальном КПСУ и комбинатах питания Валетова. И все они теперь получают деньги ни за что, а дети остаются без обедов», — поделился один из чиновников на условиях анонимности.
В соцсетях распространяется и другое письмо. Оно адресовано родительской общественности. Автор требует, чтобы «Азбука питания» «отправлялась домой» и обещает сразу же накормить всех голодающих школьников от мала до велика. Но здесь, как отмечают в нижневартовском соцблоке, есть проблема. Комбинаты Валетова размещены на базе помещений, собственником которых является КПСУ. «Будучи его директором, он сдал эти строения в аренду своим же комбинатам. И когда срок действия договора истечет, и если новый директор не согласится продлевать их, то у комбинатов Оганесовой и Валетова не будет ни соответствующих всем нормативам помещений, ни возможности готовить там школьные обеды», — поделился с URA.RU и.о. директора депсоцполитики Дмитрий Котов, много лет проработавший заместителем городского департамента образования.
Руководство «Азбуки питания» назвало вбросами панические посты о голодающих детях. «На порталах и в социальных сетях публикуются материалы о сбоях в питании в школах Нижневартовска. Информационные вбросы не соответствуют действительности. В первый учебный день, 2 сентября, с 5.00 до 7.00 утра состоялась поставка свежей продукции от Нижневартовского молочного комбината. Для всех учащихся начальных классов была приготовлена каша, горячий чай с булочкой. Данные о том, что якобы, из-за срыва в работе столовых, в ряде образовательных учреждений пришлось сократить учебный день опровергаем. В трёх школах нас заранее предупредили о коротком учебном дне и проведении только праздничной линейки. Мы встроились в этот график и организовали горячий завтрак», — прокомментировали в пресс-службе компании.
Согласно условиям госзакупок, общая сумма выплат по контрактам «Азбуки вкуса» за учебный год составит порядка 658 миллионов рублей. Школьные обеды обойдутся властям Нижневартовска на треть меньше, чем в прошлом году, когда исполнителем были предприятия Валетова.
По итогам 2023 года КПСУ под его руководством отчиталось о 262 миллионах рублей прибыли. А вот частные комбинаты, которыми он владеет, заработали в прошлом году 577 миллионов рублей. Также 193 миллиона рублей заработало в прошлом году на контрактах с нижневартовскими школами ООО «АБВГД» под руководством Нины Вотиновой. Ее предприятие обслуживает в том числе элитный лицей имени Пушкина, на сотрудничестве с которым заработало 204 021 992 миллиона рублей с момента открытия образовательного учреждения в 2020 году. Компания Вотиновой также арендует офис на 60 лет Октября, 4п.
Руководство КПСУ досталось бизнесмену по наследству от матери — Ирина Валетова возглавляла юрлицо, когда оно еще было муниципальным унитарным предприятием. Реорганизация была проведена в 2007 году. «Когда сын ушел из силовых структур, она решила, уйдя на заслуженную пенсию в 2020-м, передать ему руководство. Городские власти не возражали», — отмечает инсайдер в силовых структурах. Информация подтверждается данными из ЕГРЮЛ.
Тем не менее, «Азбука признает», что проблемы есть. «В настоящее время есть сбои в скорости накрытия столов и возможности оперативно рассадить детей. Видим эти погрешности, работаем с ними. Причина — в нехватке кадров. За доставленные неудобства организовываем внеплановую раздачу соков, фруктов и булочек. Вынуждены констатировать факт, что столкнулись с высоким уровнем противодействия со стороны предыдущего оператора питания в возможности предложить трудоустройство сотрудникам, ранее работающим в школах. Но мы их ждем и готовы предложить более высокую и стабильную заработную плату, а также расширенный пакет социальных услуг. Это гарантии, актуальные во всех наших филиалах. Сейчас, чтобы выйти из ситуации, нам пришлось привезти работников из других филиалов „Азбуки питания“», — заявили представители подрядчика.
Дозвониться по телефону КШП-1 и получить комментарий руководства не удалось. Оба номера оказались недоступны.
Ранее URA.RU писало, что прокуратура проводит проверку по жалобам на школьное питание в Нижневартовске. Родители школьников в соцсетях писали, что в некоторых учебных заведениях давали только булочку и мандарин.
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