Муж Бакальчук: строительство складов Wildberries остановлено по всей РФ и СНГ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вайлдберриз. Челябинск, wildberries, вайлдберриз, маркетплейс, интернет магазин
Строительство складов Wildberries приостановлено, заявил Владислав Бакальчук Фото:
новость из сюжета
Скандал вокруг сделки Wildberries с Russ
Новость по теме
«Рейдерский захват» или развод в семье: что происходит с Wildberries

Приостановлено строительство складов не только в России, но и в странах СНГ. Об этом сообщил сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук.

«На фоне катастрофической нехватки складских помещений, от которой страдают и продавцы, и покупатели маркетплейса, остановка строительства — чудовищная ошибка. Дефицит мест хранения вызовет рост затрат селлеров на приемку, увеличит время доставки товаров и падение доходов компании», — сообщил Бакальчук в telegram-канале.

Он отметил, что компания «ВБ Девелопмент» занимается строительством трех складов Wildberries в СНГ, однако и там работы приостановлены. Закрытие складов связано с заморозкой платежей в размере миллиарда рублей без объявления причин, подчеркнули в «ВБ Девелопмент».

Компания «ВБ Девелопмент» основана в 2006 году. Единственным учредителем со 100% акций является Владислав Бакальчук. Компания выступала основным поставщиком строительных услуг, передает «Ридус».

Ранее сообщалось, о разводе четы Бакальчук и слиянии Wildberries с компанией Russ. Сооснователь компании считает слияние «рейдерским захватом». Сама основательница маркетплейса Татьяна говорила, что ее муж был в курсе слияния, а причина конфликта — развод супругов. Суд 12 сентября приступит к иску о разводе, сообщает РАПСИ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Приостановлено строительство складов не только в России, но и в странах СНГ. Об этом сообщил сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук. «На фоне катастрофической нехватки складских помещений, от которой страдают и продавцы, и покупатели маркетплейса, остановка строительства — чудовищная ошибка. Дефицит мест хранения вызовет рост затрат селлеров на приемку, увеличит время доставки товаров и падение доходов компании», — сообщил Бакальчук в telegram-канале. Он отметил, что компания «ВБ Девелопмент» занимается строительством трех складов Wildberries в СНГ, однако и там работы приостановлены. Закрытие складов связано с заморозкой платежей в размере миллиарда рублей без объявления причин, подчеркнули в «ВБ Девелопмент». Компания «ВБ Девелопмент» основана в 2006 году. Единственным учредителем со 100% акций является Владислав Бакальчук. Компания выступала основным поставщиком строительных услуг, передает «Ридус». Ранее сообщалось, о разводе четы Бакальчук и слиянии Wildberries с компанией Russ. Сооснователь компании считает слияние «рейдерским захватом». Сама основательница маркетплейса Татьяна говорила, что ее муж был в курсе слияния, а причина конфликта — развод супругов. Суд 12 сентября приступит к иску о разводе, сообщает РАПСИ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...