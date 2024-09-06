Муж Бакальчук: строительство складов Wildberries остановлено по всей РФ и СНГ

Приостановлено строительство складов не только в России, но и в странах СНГ. Об этом сообщил сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук.
«На фоне катастрофической нехватки складских помещений, от которой страдают и продавцы, и покупатели маркетплейса, остановка строительства — чудовищная ошибка. Дефицит мест хранения вызовет рост затрат селлеров на приемку, увеличит время доставки товаров и падение доходов компании», — сообщил Бакальчук в telegram-канале.
Он отметил, что компания «ВБ Девелопмент» занимается строительством трех складов Wildberries в СНГ, однако и там работы приостановлены. Закрытие складов связано с заморозкой платежей в размере миллиарда рублей без объявления причин, подчеркнули в «ВБ Девелопмент».
Компания «ВБ Девелопмент» основана в 2006 году. Единственным учредителем со 100% акций является Владислав Бакальчук. Компания выступала основным поставщиком строительных услуг, передает «Ридус».
Ранее сообщалось, о разводе четы Бакальчук и слиянии Wildberries с компанией Russ. Сооснователь компании считает слияние «рейдерским захватом». Сама основательница маркетплейса Татьяна говорила, что ее муж был в курсе слияния, а причина конфликта — развод супругов. Суд 12 сентября приступит к иску о разводе, сообщает РАПСИ.
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