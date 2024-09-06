Муж Бакальчук: строительство складов Wildberries остановлено по всей РФ и СНГ

06 сентября 2024 в 18:45 Размер текста - 17 +

Строительство складов Wildberries приостановлено, заявил Владислав Бакальчук Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Скандал вокруг сделки Wildberries с Russ Новость по теме «Рейдерский захват» или развод в семье: что происходит с Wildberries Приостановлено строительство складов не только в России, но и в странах СНГ. Об этом сообщил сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук. «На фоне катастрофической нехватки складских помещений, от которой страдают и продавцы, и покупатели маркетплейса, остановка строительства — чудовищная ошибка. Дефицит мест хранения вызовет рост затрат селлеров на приемку, увеличит время доставки товаров и падение доходов компании», — сообщил Бакальчук в telegram-канале. Он отметил, что компания «ВБ Девелопмент» занимается строительством трех складов Wildberries в СНГ, однако и там работы приостановлены. Закрытие складов связано с заморозкой платежей в размере миллиарда рублей без объявления причин, подчеркнули в «ВБ Девелопмент». Компания «ВБ Девелопмент» основана в 2006 году. Единственным учредителем со 100% акций является Владислав Бакальчук. Компания выступала основным поставщиком строительных услуг, передает «Ридус». Ранее сообщалось, о разводе четы Бакальчук и слиянии Wildberries с компанией Russ. Сооснователь компании считает слияние «рейдерским захватом». Сама основательница маркетплейса Татьяна говорила, что ее муж был в курсе слияния, а причина конфликта — развод супругов. Суд 12 сентября приступит к иску о разводе, сообщает РАПСИ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Приостановлено строительство складов не только в России, но и в странах СНГ. Об этом сообщил сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук. «На фоне катастрофической нехватки складских помещений, от которой страдают и продавцы, и покупатели маркетплейса, остановка строительства — чудовищная ошибка. Дефицит мест хранения вызовет рост затрат селлеров на приемку, увеличит время доставки товаров и падение доходов компании», — сообщил Бакальчук в telegram-канале. Он отметил, что компания «ВБ Девелопмент» занимается строительством трех складов Wildberries в СНГ, однако и там работы приостановлены. Закрытие складов связано с заморозкой платежей в размере миллиарда рублей без объявления причин, подчеркнули в «ВБ Девелопмент». Компания «ВБ Девелопмент» основана в 2006 году. Единственным учредителем со 100% акций является Владислав Бакальчук. Компания выступала основным поставщиком строительных услуг, передает «Ридус». Ранее сообщалось, о разводе четы Бакальчук и слиянии Wildberries с компанией Russ. Сооснователь компании считает слияние «рейдерским захватом». Сама основательница маркетплейса Татьяна говорила, что ее муж был в курсе слияния, а причина конфликта — развод супругов. Суд 12 сентября приступит к иску о разводе, сообщает РАПСИ.