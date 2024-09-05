05 сентября 2024

В Тюменской области пьяный водитель на «Мерседес» сбил первоклассницу и скрылся с ДТП

Водителя, сбившего ребенка в Увате, уже ловили пьяным
© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенка сбили недалеко от дома
Ребенка сбили недалеко от дома Фото:

В селе Уват (Тюменская область) пьяный водитель сбил первоклассницу и скрылся с места ДТП. Найти злоумышленника удалось по «горячим следам». Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

«Семилетняя девочка сбита сегодня автомобилем „Мерседес Бенц“ на улице Ленина в селе Уват. По предварительным данным, школьница шла по обочине в попутном направлении с движением транспорта из магазина. 59-летний водитель, сбив ребенка, скрылся с места ДТП», — такое сообщение появилось в telegram-канале ГИБДД по Тюменской области.

По данным инспекторов, водитель в момент аварии был пьян. Ранее его уже привлекали к ответственности за езду в нетрезвом виде. Пострадавшую в Увате девочку госпитализировали.

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В селе Уват (Тюменская область) пьяный водитель сбил первоклассницу и скрылся с места ДТП. Найти злоумышленника удалось по «горячим следам». Об этом сообщили в региональном ГИБДД. «Семилетняя девочка сбита сегодня автомобилем „Мерседес Бенц“ на улице Ленина в селе Уват. По предварительным данным, школьница шла по обочине в попутном направлении с движением транспорта из магазина. 59-летний водитель, сбив ребенка, скрылся с места ДТП», — такое сообщение появилось в telegram-канале ГИБДД по Тюменской области. По данным инспекторов, водитель в момент аварии был пьян. Ранее его уже привлекали к ответственности за езду в нетрезвом виде. Пострадавшую в Увате девочку госпитализировали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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