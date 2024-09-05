В Тюменской области пьяный водитель на «Мерседес» сбил первоклассницу и скрылся с ДТП

В селе Уват (Тюменская область) пьяный водитель сбил первоклассницу и скрылся с места ДТП. Найти злоумышленника удалось по «горячим следам». Об этом сообщили в региональном ГИБДД.
«Семилетняя девочка сбита сегодня автомобилем „Мерседес Бенц“ на улице Ленина в селе Уват. По предварительным данным, школьница шла по обочине в попутном направлении с движением транспорта из магазина. 59-летний водитель, сбив ребенка, скрылся с места ДТП», — такое сообщение появилось в telegram-канале ГИБДД по Тюменской области.
По данным инспекторов, водитель в момент аварии был пьян. Ранее его уже привлекали к ответственности за езду в нетрезвом виде. Пострадавшую в Увате девочку госпитализировали.
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