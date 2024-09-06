Бойцы курганского командира захватили у ВСУ танк Т-72. Фото, видео

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Бойцы ВС РФ захватили украинский танк Т-72
Бойцы ВС РФ захватили украинский танк Т-72 Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бойцы танкового батальона, которым руководит курганский командир с позывным «Горыныч», захватили у ВСУ танк Т-72 в зоне спецоперации. О трофейной технике военнослужащий рассказал корреспонденту URA.RU

«Мои бойцы наладили поставки техники и запасных частей с Украины. Угнали у ВСУ очередной танк Т-72. Достаем себе подарки ко Дню танкиста», — рассказал командир.

Ранее URA.RU писало, что подразделение курганского командира «Горыныча» захватили натовский бронетранспортер М113 за Авдеевкой. Также бойцами был угнан танк Т-72, переданный ВСУ Польшей.

Российские военные захватили у ВСУ танк Т-72
Российские военные захватили у ВСУ танк Т-72
Фото:

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Бойцы танкового батальона, которым руководит курганский командир с позывным «Горыныч», захватили у ВСУ танк Т-72 в зоне спецоперации. О трофейной технике военнослужащий рассказал корреспонденту URA.RU.  «Мои бойцы наладили поставки техники и запасных частей с Украины. Угнали у ВСУ очередной танк Т-72. Достаем себе подарки ко Дню танкиста», — рассказал командир. Ранее URA.RU писало, что подразделение курганского командира «Горыныча» захватили натовский бронетранспортер М113 за Авдеевкой. Также бойцами был угнан танк Т-72, переданный ВСУ Польшей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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