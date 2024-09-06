Бойцы ВС РФ захватили украинский танк Т-72
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Бойцы танкового батальона, которым руководит курганский командир с позывным «Горыныч», захватили у ВСУ танк Т-72 в зоне спецоперации. О трофейной технике военнослужащий рассказал корреспонденту URA.RU.
«Мои бойцы наладили поставки техники и запасных частей с Украины. Угнали у ВСУ очередной танк Т-72. Достаем себе подарки ко Дню танкиста», — рассказал командир.
Ранее URA.RU писало, что подразделение курганского командира «Горыныча» захватили натовский бронетранспортер М113 за Авдеевкой. Также бойцами был угнан танк Т-72, переданный ВСУ Польшей.
Российские военные захватили у ВСУ танк Т-72
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!