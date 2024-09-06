Слова Сырского о проблемах в ВСУ рассмешили американского офицера

07 сентября 2024 в 08:00 Размер текста - 17 +

Сырский не дал конкретного ответа на вопрос о ротации в ВСУ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис рассмеялся после ответа главнокомандующего ВСУ Александра Сырского на вопрос о ротации в армии страны. Он отметил, что хотел бы задать ему дополнительный вопрос, потому что конкретного ответа не было получено. Главком украинской армии ранее в интервью телеканалу CNN на вопрос о ротации в ВСУ сообщил, что «полностью посвящает свою жизнь армии» и знает о текущих проблемах в ней. «Я бы задал ему дополнительный наводящий вопрос, поскольку он не ответил конкретно про ротацию. Она [телеведущая] спросила, что будет с ротацией, потому что эти ребята на фронте уже два с половиной года, только представьте себе», — со смехом сказал Дэвис в эфире youtube-канала Deep Dive. Ранее бывший глава МВД Украины Юрий Луценко выступил с предположением, что Александра Сырского отправят в отставку из-за провала атаки ВСУ в Курской области. С момента вторжения ВСУ в регион 6 августа противник ничего не достиг, при этом ВС РФ ведут активное продвижение и выдавливают украинскую армию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис рассмеялся после ответа главнокомандующего ВСУ Александра Сырского на вопрос о ротации в армии страны. Он отметил, что хотел бы задать ему дополнительный вопрос, потому что конкретного ответа не было получено. Главком украинской армии ранее в интервью телеканалу CNN на вопрос о ротации в ВСУ сообщил, что «полностью посвящает свою жизнь армии» и знает о текущих проблемах в ней. «Я бы задал ему дополнительный наводящий вопрос, поскольку он не ответил конкретно про ротацию. Она [телеведущая] спросила, что будет с ротацией, потому что эти ребята на фронте уже два с половиной года, только представьте себе», — со смехом сказал Дэвис в эфире youtube-канала Deep Dive. Ранее бывший глава МВД Украины Юрий Луценко выступил с предположением, что Александра Сырского отправят в отставку из-за провала атаки ВСУ в Курской области. С момента вторжения ВСУ в регион 6 августа противник ничего не достиг, при этом ВС РФ ведут активное продвижение и выдавливают украинскую армию.