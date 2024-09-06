06 сентября 2024

Слова Сырского о проблемах в ВСУ рассмешили американского офицера

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Генерал ВСУ Александр Сырский. stock, stock, Сырский Александр
Сырский не дал конкретного ответа на вопрос о ротации в ВСУ Фото:
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Отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис рассмеялся после ответа главнокомандующего ВСУ Александра Сырского на вопрос о ротации в армии страны. Он отметил, что хотел бы задать ему дополнительный вопрос, потому что конкретного ответа не было получено.

Главком украинской армии ранее в интервью телеканалу CNN на вопрос о ротации в ВСУ сообщил, что «полностью посвящает свою жизнь армии» и знает о текущих проблемах в ней. «Я бы задал ему дополнительный наводящий вопрос, поскольку он не ответил конкретно про ротацию. Она [телеведущая] спросила, что будет с ротацией, потому что эти ребята на фронте уже два с половиной года, только представьте себе», — со смехом сказал Дэвис в эфире youtube-канала Deep Dive.

Ранее бывший глава МВД Украины Юрий Луценко выступил с предположением, что Александра Сырского отправят в отставку из-за провала атаки ВСУ в Курской области. С момента вторжения ВСУ в регион 6 августа противник ничего не достиг, при этом ВС РФ ведут активное продвижение и выдавливают украинскую армию.

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Отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис рассмеялся после ответа главнокомандующего ВСУ Александра Сырского на вопрос о ротации в армии страны. Он отметил, что хотел бы задать ему дополнительный вопрос, потому что конкретного ответа не было получено. Главком украинской армии ранее в интервью телеканалу CNN на вопрос о ротации в ВСУ сообщил, что «полностью посвящает свою жизнь армии» и знает о текущих проблемах в ней. «Я бы задал ему дополнительный наводящий вопрос, поскольку он не ответил конкретно про ротацию. Она [телеведущая] спросила, что будет с ротацией, потому что эти ребята на фронте уже два с половиной года, только представьте себе», — со смехом сказал Дэвис в эфире youtube-канала Deep Dive. Ранее бывший глава МВД Украины Юрий Луценко выступил с предположением, что Александра Сырского отправят в отставку из-за провала атаки ВСУ в Курской области. С момента вторжения ВСУ в регион 6 августа противник ничего не достиг, при этом ВС РФ ведут активное продвижение и выдавливают украинскую армию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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