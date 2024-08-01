«Военторг» оказался «прослойкой» между МО РФ и «Грязинским пищевым комбинатом»

АО «Военторг» было указано в уголовном деле как «прослойка» между «Грязинским пищевым комбинатом» и Минобороны РФ, говорится в материалах дела. На данный момент руководитель предприятия и экс-заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков находятся в СИЗО.
«Между Министерством обороны и „Военторгом“ был заключен контракт на поставку индивидуальных рационов питания. „Военторг“, в свою очередь, заключил соглашение с „Грязинским пищевым комбинатом“», — указано в материалах дела. Информацию из них передает РИА Новости.
Защита руководства «Грязинского пищевого комбината» выразила несогласие с тем, как следствие квалифицирует действия их клиентов. Адвокаты настаивают на том, что инкриминируемые действия должны рассматриваться как преступления в сфере предпринимательской деятельности, что предполагает более мягкие меры пресечения. По утверждению защиты, Министерство обороны РФ не было участником контрактов, заключенных с «Военторгом». По закону, следствие должно применять к обвиняемым более мягкие меры наказания, такие как домашний арест или залог.
Ранее Дмитрий Булгаков был вовлечен в расследование по делу о крупных хищениях. Его деятельность будет изучаться на предмет участия в махинациях, связанных с государственными контрактами, заключенными АО «Военторг». Согласно источнику, в период совершения хищений, связанных с поставками армейских несессеров, Булгаков отвечал за материально-техническое обеспечение ВС РФ. В связи с этим его проверят на причастность к афере на сумму в 400 млн рублей.
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