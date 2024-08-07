Свидетели подтвердили причастность трех бизнесменов к делу Булгакова

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Дмитрий Булгаков. Stock, stock, дмитрий булгаков
Дмитрия Булгакова задержали в июле Фото:

Свидетельские показания и результаты обысков подтверждают причастность трех совладельцев «Грязинского пищевого комбината» к делу о растрате, в рамках которого проходит генерал армии Дмитрий Булгаков. Это следует из материалов уголовного дела.

«Судом проверена обоснованность подозрения органов следствия в причастности Михайленко, Смирновой, Ковалевича к инкриминируемому им преступлению, что подтверждается показаниями свидетелей, протоколами обысков, а также иными материалами уголовного дела, представленными следователем», — говорится в постановлении суда о продлении ареста обвиняемым, передает ТАСС. Несмотря на улики, указывающие на их возможное участие в преступлении, Александр Михайленко, Валерий Ковалевич и Эльвира Смирнова свою вину не признают.

Дмитрия Булгакова обвиняется в лоббировании интересов АО «Грязинский пищевой комбинат» (ГПК), используя свое служебное положение. По данным источника в правоохранительных органах, в уголовном деле фигурируют госконтракты на поставку питания для кадетских учебных заведений в Краснодаре и Санкт-Петербурге.

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Свидетельские показания и результаты обысков подтверждают причастность трех совладельцев «Грязинского пищевого комбината» к делу о растрате, в рамках которого проходит генерал армии Дмитрий Булгаков. Это следует из материалов уголовного дела. «Судом проверена обоснованность подозрения органов следствия в причастности Михайленко, Смирновой, Ковалевича к инкриминируемому им преступлению, что подтверждается показаниями свидетелей, протоколами обысков, а также иными материалами уголовного дела, представленными следователем», — говорится в постановлении суда о продлении ареста обвиняемым, передает ТАСС. Несмотря на улики, указывающие на их возможное участие в преступлении, Александр Михайленко, Валерий Ковалевич и Эльвира Смирнова свою вину не признают. Дмитрия Булгакова обвиняется в лоббировании интересов АО «Грязинский пищевой комбинат» (ГПК), используя свое служебное положение. По данным источника в правоохранительных органах, в уголовном деле фигурируют госконтракты на поставку питания для кадетских учебных заведений в Краснодаре и Санкт-Петербурге.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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