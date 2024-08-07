Свидетели подтвердили причастность трех бизнесменов к делу Булгакова

07 августа 2024 в 06:46 Размер текста - 17 +

Дмитрия Булгакова задержали в июле Фото: Минобороны России Свидетельские показания и результаты обысков подтверждают причастность трех совладельцев «Грязинского пищевого комбината» к делу о растрате, в рамках которого проходит генерал армии Дмитрий Булгаков. Это следует из материалов уголовного дела. «Судом проверена обоснованность подозрения органов следствия в причастности Михайленко, Смирновой, Ковалевича к инкриминируемому им преступлению, что подтверждается показаниями свидетелей, протоколами обысков, а также иными материалами уголовного дела, представленными следователем», — говорится в постановлении суда о продлении ареста обвиняемым, передает ТАСС. Несмотря на улики, указывающие на их возможное участие в преступлении, Александр Михайленко, Валерий Ковалевич и Эльвира Смирнова свою вину не признают. Дмитрия Булгакова обвиняется в лоббировании интересов АО «Грязинский пищевой комбинат» (ГПК), используя свое служебное положение. По данным источника в правоохранительных органах, в уголовном деле фигурируют госконтракты на поставку питания для кадетских учебных заведений в Краснодаре и Санкт-Петербурге. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свидетельские показания и результаты обысков подтверждают причастность трех совладельцев «Грязинского пищевого комбината» к делу о растрате, в рамках которого проходит генерал армии Дмитрий Булгаков. Это следует из материалов уголовного дела. «Судом проверена обоснованность подозрения органов следствия в причастности Михайленко, Смирновой, Ковалевича к инкриминируемому им преступлению, что подтверждается показаниями свидетелей, протоколами обысков, а также иными материалами уголовного дела, представленными следователем», — говорится в постановлении суда о продлении ареста обвиняемым, передает ТАСС. Несмотря на улики, указывающие на их возможное участие в преступлении, Александр Михайленко, Валерий Ковалевич и Эльвира Смирнова свою вину не признают. Дмитрия Булгакова обвиняется в лоббировании интересов АО «Грязинский пищевой комбинат» (ГПК), используя свое служебное положение. По данным источника в правоохранительных органах, в уголовном деле фигурируют госконтракты на поставку питания для кадетских учебных заведений в Краснодаре и Санкт-Петербурге.