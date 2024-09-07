Сальдо заявил, что Херсон становится пустынным городом

Херсон, подконтрольный Украине, стал практически пустынным городом. Население в нем сократилось почти в семь раз, а на территории находится много наемников с Запада и военных ВСУ. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Ситуация плачевная. Примерно в Херсоне находится тысяч 50 населения, это из 340 тысяч. Поэтому город практически пустынен», — заявил Сальдо на ВЭФ-2024, его слова передает РИА Новости. Он добавил, что в городе много бойцов ВСУ, иностранных наемников, также там разместились центры обучения.
Губернатор региона рассказал, что положение населения в городе является сложным. Люди лишены возможности получать электроэнергию и элементарные бытовые услуги. Мужчин отлавливают на улицах, чтобы отправить на фронт, поэтому они прячутся. По словам Сальдо, Киеву наплевать на жителей Херсона.
На данный момент под контролем России находится 75% Херсонской области. Часть на правом побережье Днепра, в том числе Херсон, удерживают ВСУ. Военкор Василий Ткач сообщил, что после зачистки Курской области от ВСУ российская армия пойдет по ключевым направлениям СВО. Среди них и херсонское: ВС РФ планируют выйти на правый берег Днепра.
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