Сальдо заявил, что Херсон становится пустынным городом

07 сентября 2024 в 09:35 Размер текста - 17 +

Сальдо заявил, что население Херсона сократилось почти в семь раз Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Херсон, подконтрольный Украине, стал практически пустынным городом. Население в нем сократилось почти в семь раз, а на территории находится много наемников с Запада и военных ВСУ. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. «Ситуация плачевная. Примерно в Херсоне находится тысяч 50 населения, это из 340 тысяч. Поэтому город практически пустынен», — заявил Сальдо на ВЭФ-2024, его слова передает РИА Новости. Он добавил, что в городе много бойцов ВСУ, иностранных наемников, также там разместились центры обучения. Губернатор региона рассказал, что положение населения в городе является сложным. Люди лишены возможности получать электроэнергию и элементарные бытовые услуги. Мужчин отлавливают на улицах, чтобы отправить на фронт, поэтому они прячутся. По словам Сальдо, Киеву наплевать на жителей Херсона. На данный момент под контролем России находится 75% Херсонской области. Часть на правом побережье Днепра, в том числе Херсон, удерживают ВСУ. Военкор Василий Ткач сообщил, что после зачистки Курской области от ВСУ российская армия пойдет по ключевым направлениям СВО. Среди них и херсонское: ВС РФ планируют выйти на правый берег Днепра. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Херсон, подконтрольный Украине, стал практически пустынным городом. Население в нем сократилось почти в семь раз, а на территории находится много наемников с Запада и военных ВСУ. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. «Ситуация плачевная. Примерно в Херсоне находится тысяч 50 населения, это из 340 тысяч. Поэтому город практически пустынен», — заявил Сальдо на ВЭФ-2024, его слова передает РИА Новости. Он добавил, что в городе много бойцов ВСУ, иностранных наемников, также там разместились центры обучения. Губернатор региона рассказал, что положение населения в городе является сложным. Люди лишены возможности получать электроэнергию и элементарные бытовые услуги. Мужчин отлавливают на улицах, чтобы отправить на фронт, поэтому они прячутся. По словам Сальдо, Киеву наплевать на жителей Херсона. На данный момент под контролем России находится 75% Херсонской области. Часть на правом побережье Днепра, в том числе Херсон, удерживают ВСУ. Военкор Василий Ткач сообщил, что после зачистки Курской области от ВСУ российская армия пойдет по ключевым направлениям СВО. Среди них и херсонское: ВС РФ планируют выйти на правый берег Днепра.