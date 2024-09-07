Мишустин проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы

Премьер-министр Михаил Мишустин отдал свой голос на выборах депутатов Мосгордумы. Как сообщили в правительстве, он заполнил бюллетень в онлайн-режиме, не посещая избирательный участок.
«Важно сделать выбор в пользу достойных кандидатов. Это необходимое решение — ради настоящего и будущего России», — заявил Мишустин. Его слова передает
Российский премьер добавил, что на главах субъектов и депутатах лежит огромная ответственность. Они должны обо всем знать, представлять интересы людей в определенных регионах и руководствоваться приоритетами президента РФ Владимира Путина. Среди них: улучшение качества жизни граждан и процветание страны. На выборах Мосгордумы уже проголосовали Путин, также сделав это онлайн, мэр Москвы Сергей Собянин и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
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