Мишустин проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы

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Визит Михаила Мишустина на Всероссийский форум развития малых городов и исторических поселений. 26 августа 2024. Калуга, мишустин михаил
Мишустин в онлайн-формате отдал свой голос на выборах Мосгордумы Фото:
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Выборы в России 6—8 сентября 2024 года

Премьер-министр Михаил Мишустин отдал свой голос на выборах депутатов Мосгордумы. Как сообщили в правительстве, он заполнил бюллетень в онлайн-режиме, не посещая избирательный участок.

«Важно сделать выбор в пользу достойных кандидатов. Это необходимое решение — ради настоящего и будущего России», — заявил Мишустин. Его слова передает telegram-канал правительства.

Российский премьер добавил, что на главах субъектов и депутатах лежит огромная ответственность. Они должны обо всем знать, представлять интересы людей в определенных регионах и руководствоваться приоритетами президента РФ Владимира Путина. Среди них: улучшение качества жизни граждан и процветание страны. На выборах Мосгордумы уже проголосовали Путин, также сделав это онлайн, мэр Москвы Сергей Собянин и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

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Премьер-министр Михаил Мишустин отдал свой голос на выборах депутатов Мосгордумы. Как сообщили в правительстве, он заполнил бюллетень в онлайн-режиме, не посещая избирательный участок. «Важно сделать выбор в пользу достойных кандидатов. Это необходимое решение — ради настоящего и будущего России», — заявил Мишустин. Его слова передает telegram-канал правительства. Российский премьер добавил, что на главах субъектов и депутатах лежит огромная ответственность. Они должны обо всем знать, представлять интересы людей в определенных регионах и руководствоваться приоритетами президента РФ Владимира Путина. Среди них: улучшение качества жизни граждан и процветание страны. На выборах Мосгордумы уже проголосовали Путин, также сделав это онлайн, мэр Москвы Сергей Собянин и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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