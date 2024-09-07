Политика Выборы Мишустин проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы 07 сентября 2024 в 13:28 Размер текста - 17 + Мишустин в онлайн-формате отдал свой голос на выборах Мосгордумы Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Выборы в России 6—8 сентября 2024 года Премьер-министр Михаил Мишустин отдал свой голос на выборах депутатов Мосгордумы. Как сообщили в правительстве, он заполнил бюллетень в онлайн-режиме, не посещая избирательный участок. «Важно сделать выбор в пользу достойных кандидатов. Это необходимое решение — ради настоящего и будущего России», — заявил Мишустин. Его слова передает telegram-канал правительства. Российский премьер добавил, что на главах субъектов и депутатах лежит огромная ответственность. Они должны обо всем знать, представлять интересы людей в определенных регионах и руководствоваться приоритетами президента РФ Владимира Путина. Среди них: улучшение качества жизни граждан и процветание страны. На выборах Мосгордумы уже проголосовали Путин, также сделав это онлайн, мэр Москвы Сергей Собянин и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Премьер-министр Михаил Мишустин отдал свой голос на выборах депутатов Мосгордумы. Как сообщили в правительстве, он заполнил бюллетень в онлайн-режиме, не посещая избирательный участок. «Важно сделать выбор в пользу достойных кандидатов. Это необходимое решение — ради настоящего и будущего России», — заявил Мишустин. Его слова передает telegram-канал правительства. Российский премьер добавил, что на главах субъектов и депутатах лежит огромная ответственность. Они должны обо всем знать, представлять интересы людей в определенных регионах и руководствоваться приоритетами президента РФ Владимира Путина. Среди них: улучшение качества жизни граждан и процветание страны. На выборах Мосгордумы уже проголосовали Путин, также сделав это онлайн, мэр Москвы Сергей Собянин и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям