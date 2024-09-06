Путин проголосовал онлайн на выборах в Мосгордуму. Видео

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Владимир Путин на выставке "Россия" на ВДНХ. Москва, путин владимир
Владимир Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму онлайн Фото:

Российский президент Владимир Путин принял участие в выборах за Мосгордуму. Он проголосовал в режиме онлайн.

«Путин проголосовал онлайн на выборах в Мосгордуму», — передает ТАСС. Опубликованы соответствующие кадры. Президент подчеркнул важность политической стабильности в настоящее время.

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Российский президент Владимир Путин принял участие в выборах за Мосгордуму. Он проголосовал в режиме онлайн. «Путин проголосовал онлайн на выборах в Мосгордуму», — передает ТАСС. Опубликованы соответствующие кадры. Президент подчеркнул важность политической стабильности в настоящее время.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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