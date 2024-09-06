Владимир Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму онлайн
Российский президент Владимир Путин принял участие в выборах за Мосгордуму. Он проголосовал в режиме онлайн.
«Путин проголосовал онлайн на выборах в Мосгордуму», — передает ТАСС. Опубликованы соответствующие кадры. Президент подчеркнул важность политической стабильности в настоящее время.
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