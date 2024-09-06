Путин проголосовал онлайн на выборах в Мосгордуму. Видео

06 сентября 2024 в 21:15 Размер текста - 17 +

Владимир Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму онлайн Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российский президент Владимир Путин принял участие в выборах за Мосгордуму. Он проголосовал в режиме онлайн. «Путин проголосовал онлайн на выборах в Мосгордуму», — передает ТАСС. Опубликованы соответствующие кадры. Президент подчеркнул важность политической стабильности в настоящее время. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский президент Владимир Путин принял участие в выборах за Мосгордуму. Он проголосовал в режиме онлайн. «Путин проголосовал онлайн на выборах в Мосгордуму», — передает ТАСС. Опубликованы соответствующие кадры. Президент подчеркнул важность политической стабильности в настоящее время.