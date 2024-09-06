Тагильчанин, найденный мертвым в канаве на Пхукете, совершил суицид

Турист из Нижнего Тагила Илья Орлов, которого нашли мертвым в канаве на острове Пхукет в Таиланде, совершил суицид. Об этом сообщили в тайской полиции.
«В тайской полиции сообщили, что дело раскрыто. Подтвердилась версия самоубийства. Незадолго до смерти 27-летнего бизнесмена из Нижнего Тагила Илью Орлова видели скитающимся по Пхукету в одиночку, он был в одних шортах и босиком. В таком же виде нашли и его тело в канаве рядом с популярным среди русских туристов пляжем Карон», — передает telegram-канал Shot.
По словам жены погибшего, он был одержим идеей «все или ничего». Орлов пытался разбогатеть еще в Нижнем Тагиле, а потом решил начать новую жизнь в Таиланде.
Тело 27-летнего тагильчанина Ильи Орлова нашли местные жители в канаве на Пхукете. Его лицо было в синяках. Тайские СМИ сообщали, что перед смертью Орлова пытали. Друзья описывали URA.RU погибшего как доброго, но немного странного человека с нестабильной психикой.
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