06 сентября 2024

Тагильчанин, найденный мертвым в канаве на Пхукете, совершил суицид

© Служба новостей «URA.RU»
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Таиланд, курорт, море берег, тропики, таиланд
Мужчина скитался по Пхукету в одних шортах и босиком (фото из архива) Фото:

Турист из Нижнего Тагила Илья Орлов, которого нашли мертвым в канаве на острове Пхукет в Таиланде, совершил суицид. Об этом сообщили в тайской полиции.

«В тайской полиции сообщили, что дело раскрыто. Подтвердилась версия самоубийства. Незадолго до смерти 27-летнего бизнесмена из Нижнего Тагила Илью Орлова видели скитающимся по Пхукету в одиночку, он был в одних шортах и босиком. В таком же виде нашли и его тело в канаве рядом с популярным среди русских туристов пляжем Карон», — передает telegram-канал Shot.

По словам жены погибшего, он был одержим идеей «все или ничего». Орлов пытался разбогатеть еще в Нижнем Тагиле, а потом решил начать новую жизнь в Таиланде.

Тело 27-летнего тагильчанина Ильи Орлова нашли местные жители в канаве на Пхукете. Его лицо было в синяках. Тайские СМИ сообщали, что перед смертью Орлова пытали. Друзья описывали URA.RU погибшего как доброго, но немного странного человека с нестабильной психикой.

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Турист из Нижнего Тагила Илья Орлов, которого нашли мертвым в канаве на острове Пхукет в Таиланде, совершил суицид. Об этом сообщили в тайской полиции. «В тайской полиции сообщили, что дело раскрыто. Подтвердилась версия самоубийства. Незадолго до смерти 27-летнего бизнесмена из Нижнего Тагила Илью Орлова видели скитающимся по Пхукету в одиночку, он был в одних шортах и босиком. В таком же виде нашли и его тело в канаве рядом с популярным среди русских туристов пляжем Карон», — передает telegram-канал Shot. По словам жены погибшего, он был одержим идеей «все или ничего». Орлов пытался разбогатеть еще в Нижнем Тагиле, а потом решил начать новую жизнь в Таиланде. Тело 27-летнего тагильчанина Ильи Орлова нашли местные жители в канаве на Пхукете. Его лицо было в синяках. Тайские СМИ сообщали, что перед смертью Орлова пытали. Друзья описывали URA.RU погибшего как доброго, но немного странного человека с нестабильной психикой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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