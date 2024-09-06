Тагильчанин, найденный мертвым в канаве на Пхукете, совершил суицид

07 сентября 2024 в 13:58 Размер текста - 17 +

Мужчина скитался по Пхукету в одних шортах и босиком (фото из архива) Фото: Алена Полозова © URA.RU Турист из Нижнего Тагила Илья Орлов, которого нашли мертвым в канаве на острове Пхукет в Таиланде, совершил суицид. Об этом сообщили в тайской полиции. «В тайской полиции сообщили, что дело раскрыто. Подтвердилась версия самоубийства. Незадолго до смерти 27-летнего бизнесмена из Нижнего Тагила Илью Орлова видели скитающимся по Пхукету в одиночку, он был в одних шортах и босиком. В таком же виде нашли и его тело в канаве рядом с популярным среди русских туристов пляжем Карон», — передает telegram-канал Shot. По словам жены погибшего, он был одержим идеей «все или ничего». Орлов пытался разбогатеть еще в Нижнем Тагиле, а потом решил начать новую жизнь в Таиланде. Тело 27-летнего тагильчанина Ильи Орлова нашли местные жители в канаве на Пхукете. Его лицо было в синяках. Тайские СМИ сообщали, что перед смертью Орлова пытали. Друзья описывали URA.RU погибшего как доброго, но немного странного человека с нестабильной психикой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Турист из Нижнего Тагила Илья Орлов, которого нашли мертвым в канаве на острове Пхукет в Таиланде, совершил суицид. Об этом сообщили в тайской полиции. «В тайской полиции сообщили, что дело раскрыто. Подтвердилась версия самоубийства. Незадолго до смерти 27-летнего бизнесмена из Нижнего Тагила Илью Орлова видели скитающимся по Пхукету в одиночку, он был в одних шортах и босиком. В таком же виде нашли и его тело в канаве рядом с популярным среди русских туристов пляжем Карон», — передает telegram-канал Shot. По словам жены погибшего, он был одержим идеей «все или ничего». Орлов пытался разбогатеть еще в Нижнем Тагиле, а потом решил начать новую жизнь в Таиланде. Тело 27-летнего тагильчанина Ильи Орлова нашли местные жители в канаве на Пхукете. Его лицо было в синяках. Тайские СМИ сообщали, что перед смертью Орлова пытали. Друзья описывали URA.RU погибшего как доброго, но немного странного человека с нестабильной психикой.