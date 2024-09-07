Украинских летчиков предупредили о смертельной опасности F-16

BI: американские военные предупредили ВСУ об опасности пилотирования F-16

07 сентября 2024 в 19:25 Размер текста - 17 +

Американские военные рассказали об опасности эксплуатации F-16 неопытными пилотами Фото: U.S. Air Force / Senior Airman Duncan C. Bevan Американские военные считают, что полеты на истребителях F-16, которые недавно поставили Украине, являются довольно опасными сами по себе. Ситуация усугубляется тем, что у пилотов ВСУ не хватает опыта эксплуатации и они не могут эффективно пользоваться летательным средством и особенно — поражать российские ракеты. Все это создает для украинских сил смертельную опасность. Об этом пишет Business Insider. «Полеты на истребителях F-16 — опасное занятие в любой ситуации», — делится мыслями с журналистами бывший военно-морской летчик США Винсент Айелло. Мужчина сам имеет опыт пилотирования соответствующей техникой. О ситуации также высказался полковник ВВС США в отставке Майк Торреалдей, также знакомый с F-16 не понаслышке. Он подчеркнул, что для противодействия российским средствам противовоздушной обороны украинские пилоты должны воспринимать полет как «очень деликатный танец». И одна ошибка уже может стоить жизни. «Попытка перехватить приближающиеся ракеты и беспилотники означает, что пилоты должны стрелять по объектам угрозы, тщательно маневрировать самолетом и следить за тем, чтобы не заходить в районы, где могут подвергнуться риску дружественного огня. Кроме того, риск пространственной дезориентации возрастает в геометрической прогрессии, когда вы занимаетесь этим ночью, что делает полет еще более опасным», — рассказал Торреалдей журналистам. Американский полковник в отставке также обратил внимание, что F-16 остаются для украинских пилотов незнакомой техникой. И этот факт заметно повышает уровень риска для ВСУ, подчеркнул он. Авторы материала также напомнили, что на прошлой неделе один из истребителей F-16, который пилотировал солдат ВСУ, разбился. Сам пилот также погиб. Техника была поражена в районе аэропорта Староконстантинов в Хмельницкой области. ВСУ до сих пор не могут понять причины крушения, писали журналисты The Wall Street Journal, передает «Национальная служба новостей». Украина 31 июля официально получила первую партию американских истребителей. Нидерланды накануне пообещали поставить новую партию, сообщает MK.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американские военные считают, что полеты на истребителях F-16, которые недавно поставили Украине, являются довольно опасными сами по себе. Ситуация усугубляется тем, что у пилотов ВСУ не хватает опыта эксплуатации и они не могут эффективно пользоваться летательным средством и особенно — поражать российские ракеты. Все это создает для украинских сил смертельную опасность. Об этом пишет Business Insider. «Полеты на истребителях F-16 — опасное занятие в любой ситуации», — делится мыслями с журналистами бывший военно-морской летчик США Винсент Айелло. Мужчина сам имеет опыт пилотирования соответствующей техникой. О ситуации также высказался полковник ВВС США в отставке Майк Торреалдей, также знакомый с F-16 не понаслышке. Он подчеркнул, что для противодействия российским средствам противовоздушной обороны украинские пилоты должны воспринимать полет как «очень деликатный танец». И одна ошибка уже может стоить жизни. «Попытка перехватить приближающиеся ракеты и беспилотники означает, что пилоты должны стрелять по объектам угрозы, тщательно маневрировать самолетом и следить за тем, чтобы не заходить в районы, где могут подвергнуться риску дружественного огня. Кроме того, риск пространственной дезориентации возрастает в геометрической прогрессии, когда вы занимаетесь этим ночью, что делает полет еще более опасным», — рассказал Торреалдей журналистам. Американский полковник в отставке также обратил внимание, что F-16 остаются для украинских пилотов незнакомой техникой. И этот факт заметно повышает уровень риска для ВСУ, подчеркнул он. Авторы материала также напомнили, что на прошлой неделе один из истребителей F-16, который пилотировал солдат ВСУ, разбился. Сам пилот также погиб. Техника была поражена в районе аэропорта Староконстантинов в Хмельницкой области. ВСУ до сих пор не могут понять причины крушения, писали журналисты The Wall Street Journal, передает «Национальная служба новостей». Украина 31 июля официально получила первую партию американских истребителей. Нидерланды накануне пообещали поставить новую партию, сообщает MK.RU.