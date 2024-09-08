На сгоревшей в Одинцово парковке выявили нарушения правил пожарной безопасности. Видео

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Пожар на парковке в Одинцово произошел из-за нарушения правил пожарной безопасности
Пожар на парковке в Одинцово произошел из-за нарушения правил пожарной безопасности Фото:

На парковке в Одинцово, где 7 сентября произошел пожар и погибли два человека, были выявлены нарушения правил пожарной безопасности. Об этом сообщил владелец одного из сгоревших автомобилей.

«Замечены нарушения правил пожарной безопасности. Наглядно — Неработающий гидрант, к которому не поступает вода, и закрытый аварийный выход», — заявил владелец, передает «Пятый канал». По словам мужчины, на первом этаже проводились ремонтные работы в интересах арендаторов, занимавших цокольный этаж, так как часть здания планировалось переоборудовать под складские нужды.

Ранее сообщалось о пожаре в поселке Лесной Городок, где загорелась многоуровневая парковка. Во время ЧП погибли два человека, также сообщалось об одном пострадавшем. Причиной пожара, по данным прокуратуры, стал взрыв газового баллона.

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На парковке в Одинцово, где 7 сентября произошел пожар и погибли два человека, были выявлены нарушения правил пожарной безопасности. Об этом сообщил владелец одного из сгоревших автомобилей. «Замечены нарушения правил пожарной безопасности. Наглядно — Неработающий гидрант, к которому не поступает вода, и закрытый аварийный выход», — заявил владелец, передает «Пятый канал». По словам мужчины, на первом этаже проводились ремонтные работы в интересах арендаторов, занимавших цокольный этаж, так как часть здания планировалось переоборудовать под складские нужды. Ранее сообщалось о пожаре в поселке Лесной Городок, где загорелась многоуровневая парковка. Во время ЧП погибли два человека, также сообщалось об одном пострадавшем. Причиной пожара, по данным прокуратуры, стал взрыв газового баллона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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