На парковке в Одинцово, где 7 сентября произошел пожар и погибли два человека, были выявлены нарушения правил пожарной безопасности. Об этом сообщил владелец одного из сгоревших автомобилей.
«Замечены нарушения правил пожарной безопасности. Наглядно — Неработающий гидрант, к которому не поступает вода, и закрытый аварийный выход», — заявил владелец, передает «Пятый канал». По словам мужчины, на первом этаже проводились ремонтные работы в интересах арендаторов, занимавших цокольный этаж, так как часть здания планировалось переоборудовать под складские нужды.
Ранее сообщалось о пожаре в поселке Лесной Городок, где загорелась многоуровневая парковка. Во время ЧП погибли два человека, также сообщалось об одном пострадавшем. Причиной пожара, по данным прокуратуры, стал взрыв газового баллона.
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