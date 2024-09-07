07 сентября 2024

В свердловском минздраве раскрыли состояние детей, подхвативших пневмонию в лагере

Минздрав: 11 детей, подхвативших пневмонию в лагере, находятся в больнице
© Служба новостей «URA.RU»
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В больницу выехали главный педиатр Свердловской области и главный пульмонолог региона (фото из архива) Фото:

У детей, подхвативших пневмонию в детском лагере «Красная Горка» в Каменске-Уральском, наблюдается положительная динамика в лечении. В больницу выехали главный педиатр и пульманолог области. Об этом рассказали в региональном минздраве.

«В педиатрическом отделении ДГБ Каменска-Уральского находится 11 детей. За ночь поступлений не было. Внебольничная пневмония у 10 детей, 1 ребенок с бронхитом. Состояние детей на фоне лечения с положительной динамикой. В больницу выехали главный педиатр Свердловской области Любовь Малямова и главный пульмонолог региона Ирина Шуляк», — сказано в официальном telegram-канале ведомства.

Отмечается, что параллельно проводится работа по тем, кто ранее контактировал с больными. Также осуществляются выезды в семьи заболевших детей.

О вспышке пневмонии в лагере стало известно 7 сентября. Тогда родители начали массово жаловаться в соцсетях. Позже Роспотребнадзор подтвердил вспышку. Прокуратура начала проверку лагеря.

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У детей, подхвативших пневмонию в детском лагере «Красная Горка» в Каменске-Уральском, наблюдается положительная динамика в лечении. В больницу выехали главный педиатр и пульманолог области. Об этом рассказали в региональном минздраве. «В педиатрическом отделении ДГБ Каменска-Уральского находится 11 детей. За ночь поступлений не было. Внебольничная пневмония у 10 детей, 1 ребенок с бронхитом. Состояние детей на фоне лечения с положительной динамикой. В больницу выехали главный педиатр Свердловской области Любовь Малямова и главный пульмонолог региона Ирина Шуляк», — сказано в официальном telegram-канале ведомства. Отмечается, что параллельно проводится работа по тем, кто ранее контактировал с больными. Также осуществляются выезды в семьи заболевших детей. О вспышке пневмонии в лагере стало известно 7 сентября. Тогда родители начали массово жаловаться в соцсетях. Позже Роспотребнадзор подтвердил вспышку. Прокуратура начала проверку лагеря.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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