Артюхов поздравил Кухарука с инаугурацией. Фото

Губернатор ЯНАО Артюхов поздравил нового главу ХМАО с инаугурацией
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Руслан Кухарук вступил в должность губернатора ХМАО-Югры 8 сентября
Руслан Кухарук вступил в должность губернатора ХМАО-Югры 8 сентября Фото:
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Выборы губернатора ХМАО-2024

Губернатор Ямало-Ненецкого АО Дмитрий Артюхов выразил уверенность в благополучном развитии ХМАО под руководством нового губернатора Руслана Кухарука, который сегодня официально вступил в должность. Глава Ямала лично присутствовал на инаугурации, а позже поздравил нового губернатора Югры в личном telegram-канале.

«Быть главой родного региона — счастье и двойная ответственность. Именно такая миссия предстоит Руслану Николаевичу», — отметил Артюхов. Губернатор ЯНАО также возглавляет свой родной регион — он родился в газовой столице округа,  в городе Новый Уренгой.

Как ранее сообщало URA.RU, Руслан Кухарук был избран новым главой Ханты-Мансийского АО 8 сентября. Поздравить Кухарука с инаугурацией приехали губернаторы соседних областей и федеральные чиновники.

Губернатор ЯНАО Артюхов на инаугурации губернатора ХМАО Кухарука
Губернатор ЯНАО Артюхов на инаугурации губернатора ХМАО Кухарука
Фото:

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Губернатор Ямало-Ненецкого АО Дмитрий Артюхов выразил уверенность в благополучном развитии ХМАО под руководством нового губернатора Руслана Кухарука, который сегодня официально вступил в должность. Глава Ямала лично присутствовал на инаугурации, а позже поздравил нового губернатора Югры в личном telegram-канале. «Быть главой родного региона — счастье и двойная ответственность. Именно такая миссия предстоит Руслану Николаевичу», — отметил Артюхов. Губернатор ЯНАО также возглавляет свой родной регион — он родился в газовой столице округа,  в городе Новый Уренгой. Как ранее сообщало URA.RU, Руслан Кухарук был избран новым главой Ханты-Мансийского АО 8 сентября. Поздравить Кухарука с инаугурацией приехали губернаторы соседних областей и федеральные чиновники.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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