Губернатор Ямало-Ненецкого АО Дмитрий Артюхов выразил уверенность в благополучном развитии ХМАО под руководством нового губернатора Руслана Кухарука, который сегодня официально вступил в должность. Глава Ямала лично присутствовал на инаугурации, а позже поздравил нового губернатора Югры в личном telegram-канале.
«Быть главой родного региона — счастье и двойная ответственность. Именно такая миссия предстоит Руслану Николаевичу», — отметил Артюхов. Губернатор ЯНАО также возглавляет свой родной регион — он родился в газовой столице округа, в городе Новый Уренгой.
Как ранее сообщало URA.RU, Руслан Кухарук был избран новым главой Ханты-Мансийского АО 8 сентября. Поздравить Кухарука с инаугурацией приехали губернаторы соседних областей и федеральные чиновники.
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