Бойцы ВС РФ уничтожили диверсантов ВСУ в Новогродовке

09 сентября 2024 в 01:27 Размер текста - 17 +

Российские военные уничтожили технику ВСУ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Новогродовке (ДНР) бойцы группировки войск «Центр» ликвидировали украинских диверсантов, проникших на территорию, освобожденную военными РФ. Солдаты в течение нескольких дней смогли взять город под свой контроль. «Это БТР военных ВСУ. Была попытка ДРГ проникнуть в город. И, соответственно, нашими ребятами — ВС России — была сразу же ликвидирована», — рассказал военный с позывным Фанат изданию РИА Новости. На улицах города после боев лежали тела убитых диверсантов со стороны Украины и их сгоревшая техника. За короткий срок операции российские войска смогли занять Новогродовку, в которой ранее проживало более 14 тысяч человек. По словам военных, несмотря на сопротивление ВСУ город удалось сохранить практически целым. Во многих домах целы стекла, но нет электричества и водоснабжения. Ранее URA.RU писало об освобождении этой территории. Подробнее о действиях ВС РФ в ДНР — в материале агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Новогродовке (ДНР) бойцы группировки войск «Центр» ликвидировали украинских диверсантов, проникших на территорию, освобожденную военными РФ. Солдаты в течение нескольких дней смогли взять город под свой контроль. «Это БТР военных ВСУ. Была попытка ДРГ проникнуть в город. И, соответственно, нашими ребятами — ВС России — была сразу же ликвидирована», — рассказал военный с позывным Фанат изданию РИА Новости. На улицах города после боев лежали тела убитых диверсантов со стороны Украины и их сгоревшая техника. За короткий срок операции российские войска смогли занять Новогродовку, в которой ранее проживало более 14 тысяч человек. По словам военных, несмотря на сопротивление ВСУ город удалось сохранить практически целым. Во многих домах целы стекла, но нет электричества и водоснабжения. Ранее URA.RU писало об освобождении этой территории. Подробнее о действиях ВС РФ в ДНР — в материале агентства.