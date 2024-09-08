Бойцы ВС РФ уничтожили диверсантов ВСУ в Новогродовке

В Новогродовке (ДНР) бойцы группировки войск «Центр» ликвидировали украинских диверсантов, проникших на территорию, освобожденную военными РФ. Солдаты в течение нескольких дней смогли взять город под свой контроль.
«Это БТР военных ВСУ. Была попытка ДРГ проникнуть в город. И, соответственно, нашими ребятами — ВС России — была сразу же ликвидирована», — рассказал военный с позывным Фанат изданию РИА Новости. На улицах города после боев лежали тела убитых диверсантов со стороны Украины и их сгоревшая техника.
За короткий срок операции российские войска смогли занять Новогродовку, в которой ранее проживало более 14 тысяч человек. По словам военных, несмотря на сопротивление ВСУ город удалось сохранить практически целым. Во многих домах целы стекла, но нет электричества и водоснабжения.
Ранее URA.RU писало об освобождении этой территории. Подробнее о действиях ВС РФ в ДНР — в материале агентства.
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