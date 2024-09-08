08 сентября 2024

Бойцы ВС РФ уничтожили диверсантов ВСУ в Новогродовке

© Служба новостей «URA.RU»
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Трофейная техника. Верхняя Пышма, танк, подбитый танк, трофейная техника, abrams, уничтоженный танк
Российские военные уничтожили технику ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Новогродовке (ДНР) бойцы группировки войск «Центр» ликвидировали украинских диверсантов, проникших на территорию, освобожденную военными РФ. Солдаты в течение нескольких дней смогли взять город под свой контроль.

«Это БТР военных ВСУ. Была попытка ДРГ проникнуть в город. И, соответственно, нашими ребятами — ВС России — была сразу же ликвидирована», — рассказал военный с позывным Фанат изданию РИА Новости. На улицах города после боев лежали тела убитых диверсантов со стороны Украины и их сгоревшая техника.

За короткий срок операции российские войска смогли занять Новогродовку, в которой ранее проживало более 14 тысяч человек. По словам военных, несмотря на сопротивление ВСУ город удалось сохранить практически целым. Во многих домах целы стекла, но нет электричества и водоснабжения.

Ранее URA.RU писало об освобождении этой территории. Подробнее о действиях ВС РФ в ДНР — в материале агентства.

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В Новогродовке (ДНР) бойцы группировки войск «Центр» ликвидировали украинских диверсантов, проникших на территорию, освобожденную военными РФ. Солдаты в течение нескольких дней смогли взять город под свой контроль. «Это БТР военных ВСУ. Была попытка ДРГ проникнуть в город. И, соответственно, нашими ребятами — ВС России — была сразу же ликвидирована», — рассказал военный с позывным Фанат изданию РИА Новости. На улицах города после боев лежали тела убитых диверсантов со стороны Украины и их сгоревшая техника. За короткий срок операции российские войска смогли занять Новогродовку, в которой ранее проживало более 14 тысяч человек. По словам военных, несмотря на сопротивление ВСУ город удалось сохранить практически целым. Во многих домах целы стекла, но нет электричества и водоснабжения. Ранее URA.RU писало об освобождении этой территории. Подробнее о действиях ВС РФ в ДНР — в материале агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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