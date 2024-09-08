ВС РФ освободили Красногоровку и Новогродовку в ДНР: карта СВО на 8 сентября

Российские войска освободили Новогродовку в ДНР

08 сентября 2024 в 14:00 Размер текста - 17 +

Минобороны сообщили об уничтожении боевиков ВСУ в Херсонской области Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Красногоровка в Донецкой Народной республике. Украиснкие военные начали изменение тактики ведения боев в Курской области. На покровском направлении российские военные взяли под контроль село Новогродовка. Карта боевых действий на Украине и в Курской области — в материале URA.RU. Курское направление Генерал-майор Апти Алаудинов, сообщил о значительных изменениях в тактике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регионе. В своем недавнем заявлении он отметил, что украинские силы стремятся избегать попадания в зону непосредственного воздействия российских войск. На большинстве участков противник активно закапывается. В дополнение к этому, Алаудинов предупредил о возможной новой попытке ВСУ приблизиться к Курской атомной электростанции для ее обстрела. «Я думаю, что в ближайшие дни противник снова попытается подвинуться поближе к атомной станции для того, чтобы иметь возможность наносить ей поражение», — сказал он. Командир спецназа «Ахмат» также сообщил, что на курском направлении были уничтожены три пикапа и микроавтобус с военнослужащими ВСУ. Ликвидировано одно артиллерийское орудие и значительное количество живой силы. Кроме того, в боевых условиях в Курской области был использован переданный из Челябинска дрон «Мавик», который, по словам бойца с позывным «Алабай», значительно повысил эффективность наблюдения за противником. Сейчас ВС РФ активно атакуют украинские силы, вынуждая их отступать. Танковые экипажи группировки войск «Север» во время своего профессионального праздника продолжают готовиться к возобновлению боевых действий. Военнослужащие заняли огневые позиции на танкоопасных направлениях в приграничной зоне, тщательно замаскировав свои боевые машины для организации засад. В случае появления мобильных бронегрупп ВСУ танки готовы открыть огонь из орудий прямой наводкой. Экипажи самолетов СУ-25 нанесли удар по подразделениям ВСУ. Было ликвидировано скопление живой силы, бронированная и автомобильная техника. Минобороны РФ сообщили действиях российских средств ПВО. Ночью был уничтожен один БПЛА на Курской областью. Угледарское направление Трое военнослужащих ВС РФ, передвигаясь на УАЗе во время срочной эвакуации на угледарском направлении, подорвались на танковой мине ТМ-62. Об этом сообщает военкор Александр Коц. Он отметил в своем telegram-канале, что все трое вернулись в строй. Покровское направление ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Новогродовка. Об этом сообщили Минобороны РФ. Освобождение велось подразделениями группировки войск «Центр». Украинские военные массово бегут на покровском направлении. По заявлению украинских командиров ситуация там сложная, по этой причине растет уровень дезертирства и неподчинения. Также ВСУ своей техникой мешают сами себе. Украинские глушители сигналов мешаю свои подразделениям координироваться и передавать сведения. Для солдат там сложилась мрачная картина, так как Киев сильно уступает России в вооружению и численности состава. Харьковское и Донецкое направления На Донецком фронте Вооруженные силы Российской Федерации осуществляют атаки на широком полосе вплоть до самой Константиновки. Сообщается, что российские военные освободили населенный пункт Красногоровка. Он являлся последним городом, находящимся под контролем ВСУ. Также ВС РФ нанесли удар по гостинице под Краматорском. Там находилось массовой скопление боевиков ВСУ. Ракета разрушила здание в Николаеве. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили свои тактические позиции, нанеся удары по живой силе и технике военнослужащих бригад ВСУ, а также 114-й бригады территориальной обороны. Эти действия происходили в районах населенных пунктов Ковшаровка, Петропавловка, Купянск-Узловой, Кругляковка, Боровая и Лозовая в Харьковской области, а также в Серебрянке Донецкой Народной Республики. МО РФ сообщили о нанесении поражения формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Гоптовка, Охримовка, Сосновка и Волчанск Харьковской области. Украинские силы понесли потери до 160 военнослужащих. Херсонское направление Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли удары по живой силе и технике 39-й бригады береговой обороны ВСУ, 37-й бригады морской пехоты, а также 121-й и 124-й бригадам территориальной обороны. Действия осуществлялись в районах населенных пунктов Гавриловка, Веселое, Отрадокаменка, Новокаиры, Антоновка и Днепровское в Херсонской области. Потери украинских вооруженных сил составили до 50 военнослужащих, а также были уничтожены одна боевая бронированная машина и пять автомобилей. Часовярское направление На Часовярском участке Вооруженные силы Российской Федерации продолжают боевые действия как в самом Часовом Яре, так и на его флангах. Армия России постепенно продвигается в западной части Калиновки, выбив у украинских военных одну из позиций. Также отмечены локальные успехи западнее Клещеевки, где российские войска продвигаются в районе между каналом Северский Донец-Донбасс и Андреевкой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Красногоровка в Донецкой Народной республике. Украиснкие военные начали изменение тактики ведения боев в Курской области. На покровском направлении российские военные взяли под контроль село Новогродовка. Карта боевых действий на Украине и в Курской области — в материале URA.RU. Генерал-майор Апти Алаудинов, сообщил о значительных изменениях в тактике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регионе. В своем недавнем заявлении он отметил, что украинские силы стремятся избегать попадания в зону непосредственного воздействия российских войск. На большинстве участков противник активно закапывается. В дополнение к этому, Алаудинов предупредил о возможной новой попытке ВСУ приблизиться к Курской атомной электростанции для ее обстрела. «Я думаю, что в ближайшие дни противник снова попытается подвинуться поближе к атомной станции для того, чтобы иметь возможность наносить ей поражение», — сказал он. Командир спецназа «Ахмат» также сообщил, что на курском направлении были уничтожены три пикапа и микроавтобус с военнослужащими ВСУ. Ликвидировано одно артиллерийское орудие и значительное количество живой силы. Кроме того, в боевых условиях в Курской области был использован переданный из Челябинска дрон «Мавик», который, по словам бойца с позывным «Алабай», значительно повысил эффективность наблюдения за противником. Сейчас ВС РФ активно атакуют украинские силы, вынуждая их отступать. Танковые экипажи группировки войск «Север» во время своего профессионального праздника продолжают готовиться к возобновлению боевых действий. Военнослужащие заняли огневые позиции на танкоопасных направлениях в приграничной зоне, тщательно замаскировав свои боевые машины для организации засад. В случае появления мобильных бронегрупп ВСУ танки готовы открыть огонь из орудий прямой наводкой. Экипажи самолетов СУ-25 нанесли удар по подразделениям ВСУ. Было ликвидировано скопление живой силы, бронированная и автомобильная техника. Минобороны РФ сообщили действиях российских средств ПВО. Ночью был уничтожен один БПЛА на Курской областью. Трое военнослужащих ВС РФ, передвигаясь на УАЗе во время срочной эвакуации на угледарском направлении, подорвались на танковой мине ТМ-62. Об этом сообщает военкор Александр Коц. Он отметил в своем telegram-канале, что все трое вернулись в строй. ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Новогродовка. Об этом сообщили Минобороны РФ. Освобождение велось подразделениями группировки войск «Центр». Украинские военные массово бегут на покровском направлении. По заявлению украинских командиров ситуация там сложная, по этой причине растет уровень дезертирства и неподчинения. Также ВСУ своей техникой мешают сами себе. Украинские глушители сигналов мешаю свои подразделениям координироваться и передавать сведения. Для солдат там сложилась мрачная картина, так как Киев сильно уступает России в вооружению и численности состава. На Донецком фронте Вооруженные силы Российской Федерации осуществляют атаки на широком полосе вплоть до самой Константиновки. Сообщается, что российские военные освободили населенный пункт Красногоровка. Он являлся последним городом, находящимся под контролем ВСУ. Также ВС РФ нанесли удар по гостинице под Краматорском. Там находилось массовой скопление боевиков ВСУ. Ракета разрушила здание в Николаеве. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили свои тактические позиции, нанеся удары по живой силе и технике военнослужащих бригад ВСУ, а также 114-й бригады территориальной обороны. Эти действия происходили в районах населенных пунктов Ковшаровка, Петропавловка, Купянск-Узловой, Кругляковка, Боровая и Лозовая в Харьковской области, а также в Серебрянке Донецкой Народной Республики. МО РФ сообщили о нанесении поражения формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Гоптовка, Охримовка, Сосновка и Волчанск Харьковской области. Украинские силы понесли потери до 160 военнослужащих. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли удары по живой силе и технике 39-й бригады береговой обороны ВСУ, 37-й бригады морской пехоты, а также 121-й и 124-й бригадам территориальной обороны. Действия осуществлялись в районах населенных пунктов Гавриловка, Веселое, Отрадокаменка, Новокаиры, Антоновка и Днепровское в Херсонской области. Потери украинских вооруженных сил составили до 50 военнослужащих, а также были уничтожены одна боевая бронированная машина и пять автомобилей. На Часовярском участке Вооруженные силы Российской Федерации продолжают боевые действия как в самом Часовом Яре, так и на его флангах. Армия России постепенно продвигается в западной части Калиновки, выбив у украинских военных одну из позиций. Также отмечены локальные успехи западнее Клещеевки, где российские войска продвигаются в районе между каналом Северский Донец-Донбасс и Андреевкой.