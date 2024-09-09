Передел портфелей начнется в Тюменской облдуме после довыборов депутата

Экс-замгубернатора ЯНАО Мажаров избран депутатом Тюменской облдумы
© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Мажаров входил в прошлый состав заместителей губернатора ЯНАО
Александр Мажаров входил в прошлый состав заместителей губернатора ЯНАО Фото:

Бывший замгубернатора ЯНАО Александр Мажаров вошел в состав действующего созыва Тюменской областной думы. На довыборах по Муравленковскому избирательному округу №3 от «Единой России» он набрал 53,3% голосов, ожидаемо обойдя конкурентов из КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России». При этом должность простого депутата политика не устроит, сообщают собеседники агентства в политическом сообществе Ямала.

«Мажаров — политик с большим стажем. Он согласился на понижение в статусе и в доходах с назначением замглавы представительства ЯНАО в Тюменской области, ожидая выборов в областную думу. Теперь же он будет претендовать на руководство одной из депутатских комиссий», — рассказали агентству собеседники.

Александр Мажаров также является представителем губернатора ЯНАО в ранге заместителя главы региона. Он покинул команду заместителей главы Ямала вскоре после переизбрания действующего губернатора Дмитрия Артюхова вместе с еще двумя бывшими замами. Как ранее сообщало URA.RU на доходы чиновника на новом посту снизились более чем в 10 раз. При этом, по словам источников агентства во властных структурах, Мажаров, вероятно освободит должность представителя губернатора ЯНАО, поскольку и так будет получать зарплату как депутат.

Место в Тюменской областной думе освободилось после перехода ямальского депутата Владимира Пушкарева в Совет Федерации на место Елены зленко. Вместе с Мажаровым в областную уму баллотировались глава обособленного подразделения АО «СОЮЗТЭК» в Ноябрьске Сергей Швидченко (ЛДПР), директор ноябрьского сельхозкомплекса Анна Голубева (КПРФ) и ветеран МВД Виктор Ушаков (»Справедливая Россия»). Коммунист и либерал-демократ параллельно избирались и в городскую думу Ноябрьска и оба выиграли выборы.

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Бывший замгубернатора ЯНАО Александр Мажаров вошел в состав действующего созыва Тюменской областной думы. На довыборах по Муравленковскому избирательному округу №3 от «Единой России» он набрал 53,3% голосов, ожидаемо обойдя конкурентов из КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России». При этом должность простого депутата политика не устроит, сообщают собеседники агентства в политическом сообществе Ямала. «Мажаров — политик с большим стажем. Он согласился на понижение в статусе и в доходах с назначением замглавы представительства ЯНАО в Тюменской области, ожидая выборов в областную думу. Теперь же он будет претендовать на руководство одной из депутатских комиссий», — рассказали агентству собеседники. Александр Мажаров также является представителем губернатора ЯНАО в ранге заместителя главы региона. Он покинул команду заместителей главы Ямала вскоре после переизбрания действующего губернатора Дмитрия Артюхова вместе с еще двумя бывшими замами. Как ранее сообщало URA.RU на доходы чиновника на новом посту снизились более чем в 10 раз. При этом, по словам источников агентства во властных структурах, Мажаров, вероятно освободит должность представителя губернатора ЯНАО, поскольку и так будет получать зарплату как депутат. Место в Тюменской областной думе освободилось после перехода ямальского депутата Владимира Пушкарева в Совет Федерации на место Елены зленко. Вместе с Мажаровым в областную уму баллотировались глава обособленного подразделения АО «СОЮЗТЭК» в Ноябрьске Сергей Швидченко (ЛДПР), директор ноябрьского сельхозкомплекса Анна Голубева (КПРФ) и ветеран МВД Виктор Ушаков (»Справедливая Россия»). Коммунист и либерал-демократ параллельно избирались и в городскую думу Ноябрьска и оба выиграли выборы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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